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Екатеринбург

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Публикации за 19.01.17

Чиновники: ребенок, получивший ожоги в интернате, был «памперсным»

Чиновники: ребенок, получивший ожоги в интернате, был «памперсным»

Министерство образования Свердловской области официально подтвердило факт ЧП в детском доме-интернате на улице Ляпустина в Екатеринбурге. Впрочем, по традиции ведомство почти ничего нового к информации не добавило, ссылаясь на закон о неразглашении персональных данных ребенка.

Напомним, сегодня утром санитарка дома-интерната купала ребенка – самостоятельно он этого делать не может. Водные процедуры проводились под проточной водой. После купания сотрдуница одела ребенка и занялась другими делами. Через некоторое время воспитательница учреждения заметила беспокойное поведение ребенка, а осмотрев, обнаружила ожоги на ягодицах и задних поверхностях бедер. Мальчика срочно госпитализировали.

Директор детского дома-интерната Наталья Печеник подтвердила, что ребенок не в состоянии сам себя обслуживать, таких детей называют «памперсными», возраст – младший школьный. Утренние водные процедуры были стандартными для этого ребенка гигиеническими действиями. Санитарка, проводящая их, работает около двух лет, нареканий у руководства к ее работе нет. С водонагревательным и водоподающим оборудованием проблем выявлено не было. При каких обстоятельствах ребенок мог получить ожоги, должна установить созданная комиссия.

Между тем, следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст.118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»). В пресс-службе облпрокуратуры уточняют, что ребенок получил ожоги 35 % тела.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 19.01.17

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