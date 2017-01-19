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Публикации за 19.01.17

Новое ЧП в интернате на Ляпустина: после купания ребенка увезли в больницу с ожогами второй степени

Новое ЧП в интернате на Ляпустина: после купания ребенка увезли в больницу с ожогами второй степени

Сегодня утром в интернате на Ляпустина в очередной раз серьезно пострадал ребенок. Мальчика госпитализировали с ожогами II степени после водных процедур. Возбуждено уголовное дело.

Скорая помощь госпитализировала 11-летнего мальчика с ожогами второй степени после того, как ребенка искупали. Как рассказали NDNews.ru в пресс-службе СУ СК по Свердловской области, сегодня утром санитарка дома-интерната купала ребенка – самостоятельно он этого делать не может. Водные процедуры проводились под проточной водой. После купания санитарка одела ребенка и занялась другими делами. Через некоторое время воспитательница учреждения заметила на теле ребенка ожоги. Теперь мальчик находится в больнице.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст.118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»). В пресс-службе облпрокуратуры уточняют, что ребенок получил ожоги 35 % тела. Обстоятельства случившегося уточняются.

Интернат на Ляпустина уже не раз попадал в скандальные истории. Так, в течение четырех лет – с 2010 по 2014 – санитар детского дома издевался над воспитанниками, бил подручными предметами, заставлял попрошайничать. Приговор мучителю детей оказался довольно мягким – 2 года и 2 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. В январе этого года во время водных процедур утонула воспитанница 2008 года рождения. «Сотрудница учреждения, осуществляющая помывку детей, поместила девочку в ванну, после чего отвлеклась на другого ребенка. Вернувшись через непродолжительное время, она обнаружила воспитанницу лежащей в ванне без признаков жизни», – сообщалось об инциденте.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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