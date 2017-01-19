С 2017 года свердловские власти снова приняли решение работать на результат

Публикации за 19.01.17

Сегодня свердловское правительство собралось на первое в этом году заседание и поставило перед собой новые цели – теперь чиновники собираются работать на результат.

Как доложил на заседании заместитель губернатора Александр Высокинский, с этого года кабмин переходит на проектную работу. По каждому из 11 приоритетных направлений, обозначенных на федеральном уровне, создан проектный офис, во главе каждого из которых встанет кто-то из министров. Также в правительстве начнет работу новая структура – проектный комитет, руководить которым будут первые заместители губернатора. Собираться комитет будет каждую неделю. На протяжении первого квартала планируется утвердить планы мероприятий и дорожные карты по каждому из приоритетных направлений, во втором и третьем пройдет исполнение и корректировка этих планов, а в четвертом будет дана оценка достигнутым показателям по всем 11 направлениям.

После окончания заседания Высокинский пояснил журналистам: главное теперь – результат, который можно рассмотреть по конкретным показателям. «Мы переходим к реализации проектного подхода, когда работа идет из ориентации на конкретный результат. Сегодня работа по указаниям: сделать вот это и вот это. Но главным критерием эффективности деятельности является изменение показателей социально-экономического развития: смертность, рождаемость, продолжительность жизни, средняя зарплата, количество построенных квадратных метров жилья», – объяснил различия Александр Высокинский.

Напомним, что еще в 2011 году в регионе была принята стратегия социально-экономического развития до 2015 года, в которой были заложены контрольные показатели по всем упомянутым величинам и многим другим. Однако в 2015 году за достижение или недостижение этих параметров так никто и не ответил. Затем была принята Стратегия-2030, но уже на этапе ее обсуждения комитетами заксо стала ясно, что документ ни у кого энтузиазма не вызывает.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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