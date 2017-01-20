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Екатеринбург

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Публикации за 20.01.17

В крещенские купели в Свердловской области окунулись 60 тысяч человек (ФОТО)

В крещенские купели в Свердловской области окунулись 60 тысяч человек (ФОТО)

Более 60 тысяч жителей Свердловской области совершили погружение в крещенские купели, из них около 25 тысяч – в Екатеринбурге. Такие данные приводит пресс-служба областного ГУ МЧС.

Новый День: В крещенские купели в Свердловской области окунулись 60 тысяч человек (ФОТО)

Как сообщают в управлении, происшествий и гибели людей не допущено. Для обеспечения безопасности были привлечены более 1000 сотрудников (МЧС, спасатели, сотрудники полиции, медики). Были приняты все меры, чтобы купания прошли безопасно: все купели были оборудованы коробами с двумя спусками, проверено дно водоемов, определена толщина льда, при проведении самих купаний сотрудники МЧС и полиции следили за тем, чтобы зрители находились на берегу водоемов, а купающиеся допускались до купели по очереди. В Екатеринбурге на озере Шарташ сотрудники ГИМС из-за образовавшихся трещин на льду.

Сотрудниками ГИМС во взаимодействии с администрациями муниципальных образований были выявлены и оперативно ликвидированы четыре несанкционированные купели в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Красноуфимском районе и Тавде.

В этом году на водоёмах Свердловской области были организованы 106 купелей, в Екатеринбурге – 18 купелей.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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