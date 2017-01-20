В России выложат базу нотариальных доверенностей в открытый доступ

Публикации за 20.01.17

В России создается специализированный интернет-ресурс, на котором будут доступны данные о нотариальных доверенностях.

Как сообщает Pravo.ru, Министерство юстиции РФ запускает ресурс, где можно проверить подлинность нотариально удостоверенной доверенности по реквизитам.

На портале reestr-dover.ru любой желающий может круглосуточно и бесплатно узнать, действительна ли нотариальная доверенность и выдавалась ли она вообще. Для этого необходимо ввести в специальную форму дату удостоверенной доверенности, ее регистрационный номер, а также ФИО нотариуса, который ее заверил. Если доверенность отменили, система также проинформирует об этом. Ранее доверитель вынужден был сам оповещать всех заинтересованных лиц об отмене доверенности, сейчас же достаточно удостоверить факт отмены у нотариуса. И уже на следующий день эта информация будет в реестре.

Кроме того, 10 января в силу вступил приказ Минюста, которым определен порядок проверки реквизитов и содержания нотариально удостоверенного документа. Теперь органы, которые предоставляют государственные и муниципальные услуги и выполняют государственные и муниципальные функции, в случае предъявления им нотариально удостоверенного документа смогут проверить не только его подлинность, но даже и содержание.

Вынося проект приказа на общественное обсуждение, Минюст отмечал, что нововведение должно повысить прозрачность сделок и одновременно сократить процент мошенничества, в особенности в сфере недвижимости.

Примечательно, что глава юридического института «М-Логос» Артем Карапетов на своей странице в Facebook неоднозначно отозвался о нововведении: сперва он заметил, что сервис не выводит данные о представителе, а потому, по его мнению, нельзя исключить возможность подлога. Кроме того, его «смутило», что теперь, вероятнее всего, не будет отдельного реестра отозванных доверенностей.

В последнее время четко прослеживается стремление законодателя перевести работы нотариусов в интернете. Так, с 1 октября 2016 года они обязаны вносить в специальный реестр нотариальных действий ряд сведений, в частности, о совершении исполнительной надписи, удостоверении сделок и решений органов управления юрлиц.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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