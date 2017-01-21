В Кольцово из-за непогоды задерживают рейсы

Публикации за 21.01.17

Екатеринбург, 21 января служба информации РИА «Новый день» – В аэорпорту Кольцово задержка нескольких авиарейсов – самолеты не могут подняться в воздух из-за непогоды.

Уже более чем на 10 часов задержан вылет борта авиакомпании «Руслайн» в Уфу. Изначально рейс должен был состояться в 21-55. Причинами задержки в аэропорту называют погодные условия.

Рейс авиакомпании NordStar в Норильск был задержан на шесть часов. Рейс «Ютэйр» до Сургута также перенесли с 20.25 по местному времени до 03.00.

В Екатеринбург не может прибыть еще один рейс авикомпании «РусЛайн» из Нового Уренгоя. Прибытие борта отложили с 17.15 вчерашнего дня на сегодняшнее число в 12.30.

Екатеринбург. Другие новости 20.01.17

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