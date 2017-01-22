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Публикации за 22.01.17

В Кольцово десятки пассажиров ночевали с детьми в аэропорту из-за неисправности самолета

В Кольцово десятки пассажиров ночевали с детьми в аэропорту из-за неисправности самолета

В аэропорту Кольцово несколько десятков пассажиров рейса Екатеринбург – Нянчанг были вынуждены ночевать в аэропорту из-за неисправности самолета.

Как рассказал NDNews.ru один из пассажиров авиакомпании Azur Аir, рейс задержали и перенесли из-за неисправности самолета. Изначально авиаборт должен был вылететь накануне в 19:35 по местному времени, но вылет перенесли на 03:30. При этом пассажирам, по словам собеседника нашего агентства, а среди них очень много детей, не было предложено ни питания, ни места в гостинице.

Аналогичный случай был в октябре 2016 года, тогда пассажирам, желающим улететь во Вьетнам, пришлось ждать вылета 44 часа.

Напомним, в минувшую пятницу также были перенесены вылеты на ряд внутренних маршрутов из-за непогоды. На сегодняшний день рейсы уходят исправно за исключением направления Екатеринбург – Душанбе, который был отменен по неизвестным причинам.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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