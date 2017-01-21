На улице Леваневского, где полгода назад в огне погиб младенец, новый пожар с пострадавшим

Публикации за 21.01.17

Свердловской области, в половине четвертого ночи поступило сообщение о пожаре на ул. Леваневского. На площади 50 кв.м. сгорели надворные постройки. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 8 человек личного состава. В районе четырех утра открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены к шести часам утра. Имеется пострадавший от огня – местный житель.

Напомним, что шестого сентября из-за пожара на ул. Леваневского погиб 8-месячный ребенок.

Екатеринбург. Другие новости 21.01.17

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