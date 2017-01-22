NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 22.01.17

Руководство «Единой России» ввело Вячеслава Володина в высший совет партии

Руководство «Единой России» ввело Вячеслава Володина в высший совет партии

Высший и генеральный советы «Единой России» проголосовали за предложение ввести нового спикера Государственной думы Вячеслава Володина в высший совет партии. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на РИА «Новости».

Напомним, сегодня проходит второй день съезда «Единой России», на котором будет переизбрано на пять лет все руководство партии. Во время подготовки к съезду единороссы говорили о том, что структурных и уставных изменений не произойдет, а ключевые фигуры (председатель партии Дмитрий Медведев, главы высшего и генерального советов Борис Грызлов и Сергей Неверов) имеют все шансы продлить полномочия.

Вместе с тем перед съездом тиражировался слух о том, что на посту лидера партии Дмитрия Медведева может сменить Вячеслав Володин.

Москва, Максим Бородин

Москва. Другие новости 22.01.17

В Кольцово десятки пассажиров ночевали с детьми в аэропорту из-за неисправности самолета. / В Екатеринбурге в частном доме обнаружено 18 трупов домашних животных. / Банкротство ЕМУП МОАП приостановлено – стороны договорились.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter