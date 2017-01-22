Руководство «Единой России» ввело Вячеслава Володина в высший совет партии

Публикации за 22.01.17

Высший и генеральный советы «Единой России» проголосовали за предложение ввести нового спикера Государственной думы Вячеслава Володина в высший совет партии. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на РИА «Новости».

Напомним, сегодня проходит второй день съезда «Единой России», на котором будет переизбрано на пять лет все руководство партии. Во время подготовки к съезду единороссы говорили о том, что структурных и уставных изменений не произойдет, а ключевые фигуры (председатель партии Дмитрий Медведев, главы высшего и генерального советов Борис Грызлов и Сергей Неверов) имеют все шансы продлить полномочия.

Вместе с тем перед съездом тиражировался слух о том, что на посту лидера партии Дмитрия Медведева может сменить Вячеслав Володин.

Москва, Максим Бородин

Москва. Другие новости 22.01.17

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