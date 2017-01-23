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Екатеринбург

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Публикации за 23.01.17

В Верхней Пышме сотрудник прокуратуры выстрелил в компанию молодых людей, шумевших в подъезде

В Верхней Пышме сотрудник прокуратуры выстрелил в компанию молодых людей, шумевших в подъезде

Свердловская прокуратура проводит служебную проверку в связи с действиями старшего помощника прокурора Кировграда Юрия Латыпова. Сотрудник в бытовом конфликте применил травматическое оружие, ранив двух человек.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе областной прокуратуры, инцидент произошел в одном из многоквартирных домов Верхней Пышмы вечером 20 января. Латыпов вышел из квартиры в подъезд, услышав шум, и устроил разборки с компанией молодых людей, среди которых была 17-летняя девушка. Во время конфликта сотрудник прокуратуры получил телесные повреждения и применил зарегистрированное травматическое оружие. В результате один молодой человек и несовершеннолетняя девушка получили травмы.

В ходе проверки будет дана оценка законности действиям сотрудника прокуратуры Кировграда, а также обоснованности применения им травматического оружия. По указанию прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова материалы направлены в Следственное управление СК России по Свердловской области для проведения процессуальной проверки, сообщили в ведомстве.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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