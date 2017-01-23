Прокурор целился прямо в лицо шумевшим подросткам – подробности ЧП (ФОТО) / К расследованию инцидента подключился СК

Публикации за 23.01.17

К выяснению обстоятельств ЧП в Верхней Пышме, где прокурорский работник открыл стрельбу по шумевшим подросткам, подключился Следственный комитет. В ходе проверки устанавливается тяжесть травм, полученных молодым человеком и девушкой. Судя по фотографиям, появившимся в Сети, стрелок целился прямо в лицо своим оппонентам – одна из пуль прошла навылет.

Как передает корреспондент NDNews.ru, инцидент произошел 20 января в шестом подъезде дома №50 по улице Уральских рабочих в Верхней Пышме. Старший помощник прокурора Кировграда Юрий Латыпов вышел из квартиры, услышав шум, и устроил разборки с компанией молодых людей, среди которых была 17-летняя девушка. Во время перепалки сотрудник прокуратуры выстрелил из травматического оружия, ранив юношу и его подругу. Сейчас по данному факту ведет проверку СК, выясняя все обстоятельства случившегося.

«В отношении троих участников инцидента (двоих пострадавших от выстрела, а также сотрудника прокуратуры) проводятся судебно-медицинские экспертизы для установления тяжести причиненного вреда здоровью и наличия телесных повреждений. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», – сообщили сегодня в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Некоторые подробности ЧП, тем временем, рассказывают местные журналисты. В частности, по данным газеты «Час Пик», вечером 20 января в упомянутом подъезде находилась компания молодых людей из четырех человек – трое юношей в возрасте 18-19 лет и девушка. Они разговаривали на площадке между седьмым и восьмым этажами. Со слов отца одного из молодых людей, вышедший из квартиры прокурорский работник (на тот момент никто не знал, кем он работает – прим. ред.) начал материться на ребят. Он потребовал, чтобы молодежь разошлась. Те в ответ стали возражать, сказали, что никому не мешают. Тогда мужчина, как утверждает отец молодого человека, взял его за грудки и приставил к виску пистолет. Вскоре прозвучал выстрел, непосредственно перед ним потерпевший сделал движение, в результате которого стрелявший попал не в висок, а в щеку. Пуля прошла навылет и вошла в лицо девушки.

Получив легкую контузию и ранение, юноша на какое-то время потерял сознание. Девушка сразу побежала вниз. Когда друзья увидели, что нападавший мужчина намеревается перезарядить пистолет, один из них попытался остановить стрелка. Ему удалось вырвать из рук мужчины оружие и выбросить его между перил на первый этаж.

Мужчина сразу же отправился за своим пистолетом. Там, как утверждают родители потерпевшего молодого человека, стрелок подобрал оружие и еще раз направил его на девушку, угрожая ей. После он поднялся наверх и сам предложил ребятам вызвать скорую помощь и полицию, на что они ответили, что уже сделали это.

Девушку в это время сосед с нижнего этажа отвез в больницу. Вскоре прибыла скорая помощь и полиция. Молодежь увезли в больницу и в отдел полиции. В крови пострадавшего молодого человека была обнаружена лишь небольшая доля алкоголя, 0,14 мг/л. В крови девушки алкоголя не нашли. По словам потерпевших от действий мужчины, от стрелявшего в ребят запаха алкоголя не было.

Со слов мамы раненой девушки, ее дочь чувствует себя плохо. Жалуется на боли и онемение лица, периодически у нее открывается кровотечение. Журналисты по договоренности с родственниками опубликовали фотографии лиц пострадавших, на которых видны раны с наложенными швами.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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