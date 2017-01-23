Ломиками и топорами – в Екатеринбурге начался демонтаж ледового городка (ФОТО)

Публикации за 23.01.17

В Екатеринбурге рабочие сегодня начали разбирать ледовый городок на площади 1905 года, который не простоял и месяц.

Ледяные фигуры разрушают ломиками и топорами. Уже 30 января напротив горадминистрации вновь заработает парковка.

Напомним, ледовый городок на площади 1905 года был открыт для посещения 29 декабря 2016 года. Тема сказок Чуковского оказалась популярной среди горожан, в соцсетях екатеринбуржцы писали в основном позитивные отзывы от посещения главной елки. Накануне на площади 1905 года прошел турнир по ледолазанию, в котором могли принять участие все посетители. Этим соревнованием завершилась работа площадки.

Уже сегодня ледовый городок начали разбирать – рабочие ломиками и топорами разрушают сказочные скульптуры, убирают горки и прочие сооружения. Как сообщил представитель генерального подрядчика по работам в ледовом городке, в первую очередь специалисты вывезут конструкции ярмарочной зоны – аттракционы и киоски, параллельно будет идти демонтаж ледяных конструкций, а рабочие приступят к разборке елки – 50-метровая конструкция отправится на склад до следующего года. В последнюю очередь они вручную разберут деревянные постройки, – сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

Всего с территории городка предполагается вывезти около тысячи кубометров снежно-ледовой массы и еще около 300 кубов снега, выпавшего осадками за последний месяц. Демонтаж и вывоз ледяных конструкций будет производится преимущественно ночью, а днем специалисты проведут подготовительные работы – уберут электропроводку и другие коммуникации.

30 января парковка на площади 1905 года начнет работу в штатном режиме.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 23.01.17

По 7 миллионов на спектакли Драме и ТЮЗу, по 3 – на театральные фестивали: театры поделили гранты. / После капитального ремонта теплосистем целый подъезд залило кипятком из лопнувшей батареи (ФОТО, ВИДЕО). / Свердловские коммунальщики будут отключать горячую воду у должников после одного предупреждения. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»