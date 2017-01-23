Экс-лидеру ОПС «Уралмаш» Александру Куковякину отказали в пересмотре дела

Публикации за 23.01.17

Свердловский областной суд рассмотрел сегодня апелляционную жалобу одного из основателей ОПС «Уралмаш», экс-депутата гордумы Екатеринбурга Александра Куковякина, осужденного за мошенничество с активами Тавдинского гидролизного завода, которым «уралмашевцы» завладели вначале 2000-х, отобрав у команды не менее одиозного рейдера Павла Федулева.

Как передает корреспондент NDNews.ru, в феврале 2016 года Тавдинский районный суд отправил Куковякина в колонию на пять лет, спустя два месяца Свердловский облсуд частично изменил приговор. Экс-лидеру ОПС «Уралмаш» назначили 4 года колонии и штраф в размере 400 тысяч рублей. Его признали виновным по ч.4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере») и освободили от наказания по ч.3 статьи 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств») в связи с истечением срока давности.

Куковякин на суде полностью признал свою вину, дело рассматривалось в особом порядке, то есть без судебного следствия. При этом он выражал готовность компенсировать ущерб, но избежать реального лишения свободы ему так и не удалось. В счет срока экс-лидеру ОПС «Уралмаш» зачли время, проведенное в СИЗО, и отправили отбывать наказание в одну из исправительных колоний Ивделя.

Как пояснили сегодня в пресс-службе Свердловского областного суда, уже после вынесения в феврале прошлого года приговора в законодательство РФ были внесены изменения, касающиеся 159-ой статьи Уголовного кодекса. Куковякин обратился с заявлением в Ивдельский городской суд с просьбой пересмотреть его дело с учетом данных новшеств. «Суд ему в этом отказал, поэтому Куковякин обратился с апелляцией в областной суд, который оставил в силе решение нижестоящей инстанции. Соответственно, приговор Куковякину остался прежним», – добавили в судебной инстанции.

По версии следствия и суда, в 2003-2004 годах Куковякин, будучи депутатом екатеринбургской городской думы, вместе с Фанией Наяновой и Сергеем Багреевым (главный бухгалтер и директор ОАО «Тавдинский гидролизный завод») похитили путем предоставления поддельных документов денежные средства завода в размере 2,6 млн рублей, предназначенные для выплаты зарплаты работникам. При этом решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении завода была введена процедура конкурсного производства.

Куковякин скрылся в ОАЭ в 2004 году сразу после ареста лидера ОПС «Уралмаш» Александра Хабарова, который подозрительно покончил жизнь самоубийством в камере СИЗО. В начале июня 2015 года беглого уральца задержали в Дубае и экстрадировали в Россию по запросу ГУ МВД РФ по Свердловской области. Решение о выдаче обвиняемого было принято компетентными органами ОАЭ на основании запроса Генпрокуратуры России.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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