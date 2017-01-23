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Екатеринбург

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Публикации за 23.01.17

Бывший мэр, судимый за мат в интернете, стал замом Николая Смирнова

Бывший мэр, судимый за мат в интернете, стал замом Николая Смирнова

Новым заместителем министра энергетики и ЖКХ назначен бывший мэр Заречного Андрей Кислицын. Об этом сообщили в департаменте информполитики губернатора.

В министерстве ему предстоит курировать вопросы реализации госпрограммы развития жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности Свердловской области.

Напомним, 8 лет назад тогдашний градоначальник Заречного прославился курьезной историей: . Поводом для иска стало оскорбление, нанесенное на одном из интернет-форумов: в беседе со своим оппонентом Владиславом Городецким градоначальник позволил себе нецензурные высказывания. Так, Кислицын обвинил супругу потерпевшего в том, что она, будучи работником товарищества собственников жилья, вымогает и крадет деньги. В виртуальном пространстве мэр Заречного не стеснялся в выражениях. В результате судебного заседания иск потерпевших супругов Городецких был удовлетворен. За причиненный моральный ущерб Андрей Кислицын был оштрафован на 20 тысяч рублей. 5 тысяч полагались оскорбленной работнице ТСЖ, 15 – ее супругу, участвующему в споре с мэром.

Отметим, что новый патрон Андрея Кислицына, Николай Смирнов, тоже в выражениях не стесняется. В феврале 2015 года на встрече с жителями Асбеста чиновник доходчиво объяснил матом, почему граждане не должны вникать в суть коммунальной системы. Дословно нецензурная фраза звучала так: ». Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Дать оценку действиям министра потребовали несколько общественных организаций. А известная екатеринбургская поэтесса Александра Аксенова : «Давайте как-то меньше пустолайства, А то ведь после этих ваших вот «Волнует коммунальное хозяйство?» – В натуре, не поверите, гнетет!». В конце концов губернатор Евгений Куйвашев был вынужден .

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 23.01.17

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