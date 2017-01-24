Из потребительской корзины россиян уберут мучные продукты, но добавят овощей

Публикации за 24.01.17

Правительство РФ в 2017 году пересмотрит состав потребительской корзины. Это следует из плана законопроектной работы кабинета министров. Новый закон будет ориентирован на нормы здорового питания. В частности, из потребительской корзины уберут часть мучных продуктов, но добавят овощей и фруктов.

Как передает корреспондент NDNews.ru, новые нормы для продуктовой инфляции начнут применять с 1 января 2018 года, сообщают «Известия». Последний раз минимальный продуктовый набор пересматривали в 2013 году. Теперь формироваться потребительская корзина со «здоровым питанием» будет в соответствии с рекомендациями Минздрава от 19 августа 2016 года.

Если новая потребительская корзина целиком будет соответствовать меню от этого ведомства, в ней станет меньше круп и мучного (96 кг на человека в год вместо нынешних 126 кг), а также картофеля (90 кг вместо 100 кг). Также в корзине должно быть заметно больше овощей (140 кг вместо 114 кг) и фруктов (100 кг вместо 60 кг), немного больше мяса (73 кг вместо 58 кг), рыбы (22 кг вместо 18,5 кг) и молочных продуктов (325 кг вместо 290 кг в пересчете на молоко). Все расчеты приведены для трудоспособного населения, для пенсионеров и детей они несколько ниже (в среднем на 20-30%).

Российское законодательство подразумевает под потребительской корзиной минимальный набор продуктов питания, а также непродовольственных товаров и услуг. Последние устанавливаются в размере 50% относительно стоимости минимального набора продуктов питания и подробно не регламентируются.

В третьем квартале 2016 года прожиточный минимум в России составлял 9889 рублей в месяц, из которых половина – стоимость минимального набора продуктов (или 59,3 тысячи рублей в год).

Стоимость нового минимального набора продуктов составит 69,8 тысячи рублей (при условии, что продукты не будут дорожать), поскольку возрастут расходы на мясо, молоко и овощи.

Москва, Екатеринбург, Андреуш Завятку

Москва, Екатеринбург. Другие новости 24.01.17

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