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Екатеринбург

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Публикации за 24.01.17

Правительство РФ обошло Свердловскую область при распределении денег на жилье для молодых семей

Правительство РФ обошло Свердловскую область при распределении денег на жилье для молодых семей

Правительство РФ распределило субсидии регионам на помощь молодым семьям в приобретении жилья. В следующем году из федерального бюджета более 4 млрд рублей получат 75 регионов. Свердловской области денег не досталось.

На сайте правительства РФ сегодня опубликовано распоряжение о распределении субсидий в 4,234 млрд рублей, деньги выделяются 75 регионам на «софинансирование расходных обязательств по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья». Субсидии предоставляются в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище». Согласно подпрограмме, молодые бездетные семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, могут претендовать на компенсацию из бюджета 30 % от стоимости жилья, семьи с детьми – на 35-процентную выплату. «Субсидии предоставляются бюджетам субъектов Федерации, соответствующих условиям и требованиям подпрограммы и представивших заявки на участие в подпрограмме в 2017 году», – указано в распоряжении.

Регионы Уральского федерального округа в целом получат средние по России субсидии. ХМАО и ЯНАО – по 15,6 и 16,6 млн рублей, Тюменская область – 87,3 млн рублей, Челябинская – 59,5 млн рублей. Курганской области выделят гораздо больше, 267 млн рублей, всего несколько субъектов РФ получат еще более солидные компенсации. Однако в списке не оказалось Свердловской области.

Добавим, в прошлом году Средний Урал по этой подпрограмме финансирование получал, около 82 млн рублей, это была одна из самых больших выплат в УрФО (ненамного больше получила Тюменская область).

Добавим, накануне принятия бюджета Свердловской области NDNews.ru анализировал, как «похудеют» в регионе статьи, касающиеся других жилищных программ. К примеру, у многодетных семей шансы получить земельный участок упадут на треть.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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