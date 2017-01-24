Правительство РФ обошло Свердловскую область при распределении денег на жилье для молодых семей

Публикации за 24.01.17

Правительство РФ распределило субсидии регионам на помощь молодым семьям в приобретении жилья. В следующем году из федерального бюджета более 4 млрд рублей получат 75 регионов. Свердловской области денег не досталось.

На сайте правительства РФ сегодня опубликовано распоряжение о распределении субсидий в 4,234 млрд рублей, деньги выделяются 75 регионам на «софинансирование расходных обязательств по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья». Субсидии предоставляются в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище». Согласно подпрограмме, молодые бездетные семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, могут претендовать на компенсацию из бюджета 30 % от стоимости жилья, семьи с детьми – на 35-процентную выплату. «Субсидии предоставляются бюджетам субъектов Федерации, соответствующих условиям и требованиям подпрограммы и представивших заявки на участие в подпрограмме в 2017 году», – указано в распоряжении.

Регионы Уральского федерального округа в целом получат средние по России субсидии. ХМАО и ЯНАО – по 15,6 и 16,6 млн рублей, Тюменская область – 87,3 млн рублей, Челябинская – 59,5 млн рублей. Курганской области выделят гораздо больше, 267 млн рублей, всего несколько субъектов РФ получат еще более солидные компенсации. Однако в списке не оказалось Свердловской области.

Добавим, в прошлом году Средний Урал по этой подпрограмме финансирование получал, около 82 млн рублей, это была одна из самых больших выплат в УрФО (ненамного больше получила Тюменская область).

Добавим, накануне принятия бюджета Свердловской области NDNews.ru анализировал, как «похудеют» в регионе статьи, касающиеся других жилищных программ. К примеру, у многодетных семей шансы получить земельный участок упадут на треть.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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