Российские сироты ждут жилья по 20 лет / А регионы не могут освоить выделенные на эти цели деньги

Публикации за 13.01.17

В России 90% сирот получают положенное по закону жилье лишь после обращения в суды. Многим не помогает даже это.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе ОНФ, Генпрокуратура и Счетная палата РФ по поручению главы государства проверили законность и эффективность расходования бюджетных средств при предоставлении жилья детям-сиротам.

На 1 июля 2016 года в очереди на квартиры числилось более 142 тысяч сирот, число нуждающихся постоянно растет.

Счетная палата РФ в ходе проверки установила, что более 90% положенных по закону жилых помещений детям-сиротам, достигшим 18 лет, предоставляют лишь по решению суда. Однако обращение в судебные органы ничего не гарантирует: на сегодняшний день 22 тысячи постановлений остаются неисполненными. В среднем российский сирота с момента совершеннолетия ждет получения квартиры 5-7 лет.

Однако в ряде случаев срок ожидания превышает 20 лет. Так, в 2014 году в Кемеровской области были обеспечены жилыми помещениями сироты 1973 и 1975 годов рождения, состоявшие на учете с 1994 и 1996 годов.

В целом, по оценке Счетной палаты, для ликвидации очереди необходимо 142 миллиарда рублей. В 2014-2015 годах на приобретение и строительство жилья для сирот в России израсходовали 59,5 миллиардов, в 2016 году – 31,4 миллиардов.

Но даже выделяемые из госказны средства ряд регионов не в состоянии освоить. Так, в 2015 году остались невостребованными 17% финансирования. Хуже всего с освоением справились Ставропольский и Забайкальский края, Саратовская и Кемеровская области, Республика Адыгея.

В оправдание местные власти заявляли, что в регионах не хватает жилья требуемой площади и уровня благоустроенности.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

По данным Генеральной прокуратуры РФ, с 2014 по 2016 годы было выявлено более 83 тысяч нарушений жилищных прав сирот. В том числе вскрыты факты хищения средств, выделенных из бюджетов на покупку или строительство квартир. Уголовные дела подобного рода расследуются в Свердловской области, Красноярском, Камчатском, Краснодарском краях, Кемеровской, Курганской, Курской областях.

«Результаты проверок подтвердили то, о чем мы не раз говорили: в этом вопросе до сих пор отсутствует системный подход, контроль и четкая ответственность. Эта проблема копилась долгое время. Нужно, чтобы на федеральном уровне ответственный орган власти задал, наконец, политику учета очередников, имеющегося жилья, его качества», – прокомментировала президент Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Марина Гордеева.

Счетная палата РФ разработала комплекс мер, направленных на структурирование и усиление контроля за данной работой. Так, предлагается установить единый подход к формированию списков нуждающихся в жилье сирот, процедурам его предоставления. Также рекомендуется проанализировать наличие свободного жилья в государственной и муниципальной собственности, дополнительно проработать вопрос об экономической целесообразности строительства домов для сирот, в том числе в сельской местности и другие.

Москва, Юлия Малецкая

Москва. Другие новости 13.01.17

Жителей Миасса шокировали счета за отопление. / Независимые журналисты несвободных СМИ: какой видит себя российская пресса. / В Челябинске обманутые дольщики снова выйдут на митинг. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»