Свердловская область получит федеральные деньги на сельские дороги и газификацию деревень

Публикации за 24.01.17

Дмитрий Медведев подписал два распоряжения, касающиеся выделения субсидий регионам на улучшение жизни в селах. По одному из документов федеральные деньги направляются на строительство дорог, по второму средства пойдут на газификацию и улучшению жилищных условий.

Правительство РФ сегодня опубликовало распоряжение о выделении средств на развитие сел. По первому финансирование направлено на «реализацию мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции». Всего на эти цели заложено 8,3 млрд рублей, из них Свердловская область получит 14,4 млн. Напомним, по поручению Путина власти региона обещали построить дорогу до Серебрянки. В целом на это требуется 1,5 млрд рублей, но таких денег в бюджете нет. В этом году на то, чтобы хоть как-то решить проблему с дорогой, ведущей в Серебрянку, бюджет Свердловской области потратит 100 млн рублей. На эти деньги гравийное покрытие залатают щебнем. Притом что необходимость строить дорогу к деревне, где нет особо важных производств, уже поставили под сомнение.

Согласно второму распоряжению субсидии направлены на три основных цели. Первая из них – улучшение жилищных условий сельских жителей, из общей суммы почти в 3,5 млрд рублей Средний Урал получит 51,3 миллионов. Второе направление связано с реализацией мероприятий по комплексному обустройству объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов. Региону выделяется чуть более 19 млн рублей, все они пойдут на газификацию сел. Хотя в программе прописаны так же развитие водоснабжения, строительство школ, ФАПов, спорткомплексов и развитие площадок под компактную жилищную застройку. Впрочем, всего несколько субъектов РФ профинансируются из федерального бюджета по всем направлениям, в УрФО, к примеру, даже Курганская область получит деньги на пять пунктов из шести, а Тюменская область и ХМАО по этому направлению в принципе останутся без субсидий.

Третье направление субсидий касается средств на гранты для инициативных сельчан, по нему Федерация выделяет самые скромные средства, всего около 76,5 млн рублей. Из них Свердловской области – 183,6 тысячи.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 24.01.17

Правительство РФ обошло Свердловскую область при распределении денег на жилье для молодых семей. / Депутаты повысили статус управления образования Екатеринбурга – теперь это департамент. / Газовики начали масштабные проверки в Кировграде, где угарным газом отравились 4 человека. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»