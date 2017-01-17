«Про расселение даже не думали», – в Нижнем Тагиле рассказали о решении проблемы Серебрянки

Публикации за 17.01.17

В прошлые выходные свердловский губернатор Евгений Куйвашев посетил деревню Серебрянку. Предположительно, чтобы предоставить свежий отчет президенту России Владимиру Путину, которому уже дважды жаловались на то, что поселок отрезан бездорожьем от цивилизации. Чиновники еще раньше посчитали, что на строительство нормальной дороги до Серебрянки надо 1,5 млрд рублей. И уже начали вкладывать деньги в проект.

В этом году на то, чтобы хоть как-то решить проблему с дорогой, ведущей в Серебрянку, бюджет Свердловской области потратит 100 млн рублей. На эти деньги гравийное покрытие залатают щебнем. Появятся ли когда-то в бюджете региона лишние 1,5 млрд рублей, с учетом того, что это 10% от всего дорожного фонда области, неизвестно. Но журналисты уже подсчитали, что за гораздо меньшую сумму можно отселить всех жителей Серебрянки и окрестных деревень в Нижний Тагил – например, купив готовое вторичное жилье или построив коттеджный поселок. Это обойдется казне региона в два, а то и в три раза дешевле. Например, по данным «Комсомольской правды», которая ссылается на РАНХиГС, Минфин, Минобрнауки и Росстат, на переселение одного человека из глубинки (при расселении отдаленных пунктов) требуется 1,2 млн рублей. С учетом того, что общая численность населения Серебрянки составляет примерно 600 человек, перевезти их в Нижний Тагил действительно будет дешевле.

Но, как сообщили NDNews.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила, такое решение как переселение никогда не рассматривалось. «Там ведь есть дорога, хоть и в таком плачевном состоянии. Поэтому никогда даже не думали про расселение», – пояснили агентству в управе.

Многие крайне негативно восприняли решение свердловских властей выполнить поручение главы государства Владимира Путина и построить в Серебрянку дорогу – слишком затратный проект. К тому же кроме Серебрянки даже в Свердловской области есть множество территорий, которые столь же труднодоступны. Например, Гаринский или Таборинский районы. После того, как вскрываются ледовые переправы, почту и провизию туда доставляют только вертолетами или катерами.

Однако туристы считают, что вкладываться в дорогу до Серебрянки нужно: «Там несколько населенных пунктов, Серебрянка – лишь один из них. В тех местах проходит маршрут Ермака, а по реке Серебрянке и далее по Чусовой сплавляются каждый год тысячи туристов. Если до Серебрянки будет нормальная дорога, там и бизнес сможет развиваться – от проката снастей для рыбалки до катамаранов».

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 17.01.17

Путин поздравил уральского гонщика Сергея Карякина с победой в «Дакаре». / Таксиста, не подчинившегося требованиям инспектора ГИБДД, приговорили к 12 суткам ареста (ФОТО, ВИДЕО). / Екатеринбургские депутаты обсудят новую транспортную схему города 7 февраля. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»