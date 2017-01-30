Составлен перечень поручений для возвращения к жизни «убитой» дороги к Серебрянке

Публикации за 30.01.17

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал ряд поручений по восстановлению дороги до поселка Серебрянка, которую после традиционной пресс-конференции потребовал отремонтировать до 1 июня президент России Владимир Путин.

Как передает корреспондент NDNews.ru, глава региона поручил разработать план по организации ремонтно-восстановительных работ на дороге Нижний Тагил – село Серябрянка, чем займется областной министр транспорта и связи Василий Старков. Министру строительства и развития инфраструктуры региона Михаилу Волкову поручено спланировать работы по строительству в поселке пожарного депо. Перед областным министром здравоохранения Игорем Трофимовым и региональным министром общего и профессионального образования Юрием Биктугановым поставлена задача снять целый комплекс социально значимых проблем, поднятых жителями Серебрянки. Рабочую группу по исполнению поручений возглавил заместитель губернатора Сергей Швиндт, к работе также подключили вице-губернатора Алексея Орлова, министру финансов Свердловской области Галине Кулаченко поручено выделить необходимые средства из резервного фонда правительства региона. Озвучивалось, что в 2017 году на ремонт дороги и иной инфраструктуры в 2017 году необходимо направить 100 миллионов рублей.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил губернатору Евгению Куйвашеву отремонтировать участок дороги от Нижнего Тагила до села Серебрянка. Перед этим президент РФ раскритиковал власти Среднего Урала за ситуацию в поселке, который оказался отрезан от цивилизации. Местные жители пожаловались, что не могут получать пенсии и продукты питания, так как дорога разбита лесовозами. «Конечно, это абсолютно недопустимо, – ответил на это президент. – Такие вещи, к сожалению, бывают, и не так уж редко, по стране. Очень жаль, что местное руководство, в том числе и региональное руководство, самоустраняется от решения подобных вопросов. Люди, где бы они ни жили, не должны чувствовать себя в отрыве от общей жизни страны и уж точно совершенно должны пользоваться хотя бы элементарными благами современной цивилизации».

О ситуации в Серебрянке уральские и федеральные СМИ писали все последние годы, однако проблема оставалась без внимания региональных властей. Между тем, речь идет о грунтовой региональной дороге, идущей от Нижнего Тагила до села Серебрянка, в котором ежегодно останавливаются тысячи туристов, сплавляющихся по так называемому маршруту Ермака на катамаранах и лодках до реки Чусовой и далее по течению. Протяженность трассы, отклоняющейся от Серовского тракта, составляет порядка 60 километров, на преодоление которых туристы и местные жители тратят минимум 2,5 часа. По пути следования автомобилям на протяжении минимум последних пяти лет приходится пробираться на отдельных участках через глиняное месиво, на других – через непролазную грязь. Ряд водителей, не в состоянии преодолеть подъемы, высаживают пассажиров в безбрежные лужи, сменяющие друг друга на протяжении всего маршрута. О том, что транспортные средства по таким ямам и ухабам «убивают» свои подвески, вообще говорить не стоит.

На другом конце дороги в селах (помимо Серебрянки в районе реки Чусовой и Серебряной располагаются населенные пункты Синегорское и Верхняя Ослянка, – прим. ред.) проживают более тысячи человек. Поселения входят в состав городского округа Нижний Тагил. А потому из города туда должны курсировать машины с продуктами, медики и почтальоны. Однако местные жители из-за бедственного состояния трассы практически отрезаны от цивилизации – особенно это чувствуется весной и поздней осенью, когда транспорт не может пробраться через распутицу.

Более того, дорогу постоянно закрывают для пассажирского транспорта из-за непригодности к эксплуатации. О том, что врачи и почтальоны тонут в грязи, не доезжая до места назначения, жители не раз сообщали во все возможные государственные органы. Но никаких конкретных решений по дороге принято не было, о чем еще несколько лет назад нашему агентству сообщал

глава администрации Серебрянки Сергей Сивков.

Екатеринбург, Игнат Бакин

Екатеринбург. Другие новости 30.01.17

В Екатеринбурге закрылся очередной магазин сети «100 000 книг». / Оперу «Пассажирка» Екатеринбургского театра впервые выпустили на DVD (ФОТО). / В Екатеринбурге пенсионерка сломала позвоночник на скользкой улице. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»