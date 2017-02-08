Областные власти в 2,5 раза увеличили финансирование дороги к Серебрянке – другим поселкам повезло меньше

Публикации за 08.02.17

Объем финансирования восстановления дороги до села Серебрянки в 2017 году увеличился до 250 миллионов рублей. Деньги будут выделены из резервного фонда Свердловской области. Напомним, президент России Владимир Путин поручил губернатору Евгению Куйвавшеву решить вопрос с проблемной дорогой к 1 июня текущего года.

Как передает корреспондент NDNews.ru, ранее предполагалось потратить на ремонт дороги к Серебрянке около 100 миллионов рублей. Новая сумма финансирования была озвучена на заседании межведомственной рабочей группы под руководством вице-губернатора Сергея Швиндта, сообщили в пресс-службе областного правительства.

«В 2017 году на автодороге будет полностью восстановлен водоотвод, чтобы вода шла не по проезжей части, а по кюветам. Будут восстановлены участки, которые подвержены пучению и сейчас полностью разрушены – слабый грунт будет заменен на скальный грунт. Будет восстановлено земляное полотно от 40-го километра автодороги до Серебрянки, где дорога имеет грунтовое покрытие. На всем протяжении автодороги будет восстановлено то покрытие, которое предусмотрено нормативами», – рассказал министр транспорта Свердловской области Василий Старков.

Основные работы будут проведены с мая по октябрь-ноябрь 2017 года. По словам главы минтранса, в настоящее время на дороге работают бульдозеры, которые расчищают снежные валы. До начала весенней распутицы на дороге установят дорожные знаки, ограничивающие движение большегрузов, а в период таяния снегов здесь планируется организовать круглосуточный пост дорожно-патрульной службы.

Напомним, об ужасном состоянии дороги жители Серебрянки заявляли в течение последних пяти лет, но оставались без внимания региональных властей. О проблемах поселка рассказали свердловские журналисты на традиционной пресс-конференции президента России Владимира Путина в декабре 2016 года. После чего глава государства обязал губернатора Евгения Куйвашева отреагировать на ситуацию.

Другим свердловским поселкам повезло меньше – их просьбы о строительстве дорог областные власти по-прежнему игнорируют. К примеру, проект строительства автодороги Махнево-Карпунино, которая сократила бы расстояние между населенными пунктами почти в три раза, остается нереализованным. Хотя по планам трассу должны были открыть в 2016 году.

«Дорога Махнево – Карпунино, насколько мне известно, не сдана, заморожена. С точки зрения промышленности она, может, и не очень важна, но вы же понимаете – дорог много не бывает. Она должна была замкнуть туристическое кольцо, о котором говорил еще Россель (проект «Серебряное кольцо Урала» – прим. NDNews.ru), чтобы люди ехали через Алапаевск, Синячиху, Махнево дальше к нам на север, к храмам Верхотурья», – рассказал информагентству депутат верхотурской думы Александр Зыков.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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