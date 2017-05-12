Нормальная дорога на Серебрянку к 1 июня? Чиновничьи доклады и реальность – ВИДЕО

Публикации за 12.05.17

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Министр транспорта и связи Свердловской области Василий Старков 11 мая проверил ход работ по ремонту многострадальной дороги между Нижним Тагилом и поселком Серебрянка, которую президент РФ Владимир Путин потребовал привести в порядок до 1 июня 2017 года. Представитель региональной власти позитивно оценил текущую ситуацию на автодороге. Но в действительности транспорт до сих пор с огромными трудностями преодолевает глиняное месиво и непролазные колеи с грязью, в чем убедилась съемочная группа NDNews.ru, которая вчера провела собственную независимую инспекцию.

Никакого асфальта, только щебень и скала

Напомним, свердловский губернатор Евгений Куйвашев получил втык в конце 2016 года от президента РФ после большой пресс-конференции. Путин поставил задачу – привести в эксплуатационное состояние дорогу от Нижнего Тагила до Серебрянки. Указывалось, что доклад об итогах работы (на которую решили потратить 250 млн рублей из резервного фонда) Куйвашев должен предоставить главе государства до 1 июня 2017 года. Однако нет сомнений, что выполнить к этому сроку поручение Владимира Путина невозможно. «Это нереально. Поэтому региональные власти отодвинули дату окончания всех работ до осени», – сообщал в апреле NDNews.ru глава администрации Серебрянки Сергей Сивков, с которым мы общались на тему отмены автобуса до Серебрянки из-за кошмарного состояния дороги.

Накануне градоначальник присутствовал на встрече с министром и сообщил о ситуации на дороге. Из пресс-релиза департамента информполитики губернатора следует, что к 1 июня текущего года будет обеспечен лишь «безопасный и бесперебойный проезд», а ремонт планируют закончить после лета. Об асфальтированном покрытии речи не идет – направление до Серебрянки накроют скальными породами (как говорят в ДИПе, их заготовлено почти 35 тысяч тонн) и щебнем (его закупили почти 5 тысяч тонн). Установленные дорожные знаки, о которых говорят власти, у населения вызывают смех. Указатели, например, ограничивают скорость в 70 километров в час. Но никто выше 30 километров по дороге не ездит – это просто невозможно.

При этом в ДИПе сообщают, что конкурс по выбору организации для ремонта дороги провели только в апреле, по его результатам контракт заключили с ООО «УралДорТехнологии». К ремонту дороги эта компания приступила лишь на прошлой неделе, 5 мая.

Сейчас на дороге, по официальным данным, работает четыре звена машин, в составе которых автогрейдеры, бульдозеры, экскаваторы, катки и автосамосвалы – всего более 30 единиц спецтехники. За смену удается восстанавливать около 1,5 километров автодороги. Но, как говорят местные жители, такое количество машин выходит на дорогу только когда приезжают ревизоры (как вчерашний визит министра) или телевизионщики с подконтрольных губернатору СМИ. «А в остальные дни работают от силы пять-десять машин. Они сами страдают от бездорожья – как-то, например, утопили тут каток, которым утрамбовывали валуны. Ломались и рейсовые автобусы – у одного, было дело, коробку передач разнесло в хлам», – сообщил вчера в разговоре с NDNews.ru местный автомобилист Владимир, который стал нашим провожатым.

«Создают только видимость работы»

Съемочная группа нашего агентства исследовала всю дорогу от Тагила до Серебрянки. И была неприятно удивлена медлительностью рабочих. К настоящему моменту по большей части лишь удалены деревья и кустарники с полосы отвода воды. Но сами околодорожные канавы только-только стали появляться. Дорожное полотно отремонтировано фрагментарно. Съемочная группа насчитала не менее десяти участков, где проехать можно только на внедорожнике. И то с риском оставить что-то в колее.

Наш «экскурсовод» Владимир рассказывает:

– За два года, что я владею «Нивой», мне пришлось поменять рулевые тяги, шаровые опоры и другие элементы подвески. Для нас это уже как смена масла – расходный материал. Сейчас, конечно, дорога стала лучше. Но все равно, и вы видите сами, не везде можно нормально проехать. Конечно, к 1 июня все сделать рабочие не успеют.

В самой Серебрянке тоже настроены пессимистично. Причем, во время визита NDNews.ru поселок почему-то оказался обесточен. По словам продавца местного магазина Елены Просвиряковой, в предыдущие годы, особенно весной, идущий в поселок транспорт застревал, были перебои с продуктами, нельзя было дозвониться до пожарных и медиков. Со временем ситуация изменилась.

«Продукты сейчас возят к нам два раза в неделю – в понедельник и четверг. Всё свежее, из Тагила. По этой разбитой дороге ходит «Газель», есть и легковушки у поставщиков, но на них не проехать. На внедорожном транспорте доставляют нам и почту с пенсиями – три раза в неделю. Также несколько дней в неделю ходит автобус. Когда погода позволяет. Медицинский пункт уже давно у нас в самом поселке работает. Ну потому что, сколько можно терпеть – человек заболеет, и что делать?», – подметила собеседница агентства.

По ее словам, раньше в Серебрянке работал леспромхоз, колхоз, были другие предприятия. В настоящее время в поселке действует только один официальный магазин и три без лицензии. Только они и приносят прибыль. «Ничего не осталось. Все прикрывается. Как нам выживать-то в деревне? Молодежь уезжает. Но люди все равно строятся. И дорога нам нужна. 30 лет ремонта ждали. Хотя я не уверена, что рабочие выполнят все в срок», – добавила Просвирякова.

Такого же времени придерживаются покупатели. Один из мужчин на вопрос «сделают ли дорогу к 1 июня 2017 году?» ответил вопросом: «А в каком году?». «Рабочие только создают видимость работы. Создавать видимость – это мы умеем. А результата нет. И гарантий никто не дает. Только грязь одну развели на дороге. Я недавно там ездил – она как была разбитой, так и останется. Я при своей жизни новую дорогу и не застану, наверное», – посетовал гражданин.

Перебои в автобусном сообщении

Между тем, в ДИПе продолжают: «за зимний период в рамках работ по содержанию дороги Нижний Тагил – Серебрянка подрядной организацией «УБТ-Сервис» на всём протяжении от снежных валов и небольших кустарников были очищены кюветы. Также были выполнены подготовительные мероприятия для обустройства водоотвода с дороги, чтобы исключить обводнение насыпи во время весеннего половодья. Кроме того, были установлены новые дорожные знаки и отремонтирована пешеходная часть моста через реку Серебряную».

В администрации Серебрянки на это подмечают, что указанные выше работы начались только после того, как местные чиновники выиграли суд у дорожной службы, которую обязали начать приводить в порядок дорогу. А уже после на большой пресс-конференции Путину сообщили о плачевном ее состоянии. «Звезды сошлись», – иронизируют в Серебрянке.

Во время вчерашнего визита министр Василий Старков встретился также с руководством МУП «Тагильский трамвай» – организации, чей автобус маршрута №633 ездит четыре дня в неделю из Нижнего Тагила в Серебрянку и далее в Верхнюю Ослянку. В апреле сообщение в очередной раз было прервано.

«Василия Старкова интересовала причины, по которым автобусы компании не всегда следуют согласованному министерством маршруту», – сообщают в ДИПе, заявляя, что состояние дороги позволяло общественному транспорту безопасно передвигаться. Что именно ответил МУП «Тагильский трамвай» министру, не указывается. Хотя всем известно, что в апреле автобусы перестали ходить, так как печально известная дорога представляла собой полное бездорожье, один из автобусов на маршруте сломался – у него оторвало воздушную трубу.

Из истории вопроса

Протяженность грунтовой региональной дороги от Нижнего Тагила до Серебрянки составляет порядка 70 километров, на преодоление которых туристы (в Серебрянке начинается маршрут по так называемому маршруту Ермака на катамаранах и лодках до реки Чусовой и далее по течению) и местные жители тратят минимум 2,5 часа. По пути следования автомобилям приходится пробираться на отдельных участках через глиняное месиво, на других – через непролазную грязь. Ряд водителей, будучи не в состоянии преодолеть подъемы, высаживают пассажиров в безбрежные лужи, сменяющие друг друга на протяжении всего маршрута. О том, что транспортные средства по таким ямам и ухабам «убивают» свои подвески, вообще говорить не стоит.

На другом конце дороги в селах (помимо Серебрянки в районе реки Чусовой и Серебряной располагаются населенные пункты Синегорский, Северка и Верхняя Ослянка, – прим. ред.) проживают около 2 тысяч человек. Поселения входят в состав городского округа Нижний Тагил. А потому из города туда должны курсировать машины с продуктами, медики и почтальоны. Однако местные жители из-за бедственного состояния трассы после развала СССР были практически отрезаны от цивилизации – особенно это чувствовалось весной и поздней осенью, когда транспорт не мог пробраться через распутицу.

Более того, дорогу постоянно закрывают для пассажирского транспорта из-за непригодности к эксплуатации. О том, что почтальоны тонут в грязи, не доезжая до места назначения, жители не раз сообщали во все возможные государственные органы. Но никаких конкретных решений по дороге до последнего времени принято не было.

О проблемах поселка, который оказался лишен нормальных условий существования, рассказали свердловские журналисты на традиционной пресс-конференции президента России в декабре 2016 года. Было отмечено, что местные жители не могут получать пенсии и продукты питания, так как дорога разбита лесовозами. После чего глава государства и обязал губернатора Евгения Куйвашева отреагировать на ситуацию.

«Конечно, это абсолютно недопустимо, – отметил президент. – Такие вещи, к сожалению, бывают, и не так уж редко, по стране. Очень жаль, что местное руководство, в том числе и региональное руководство, самоустраняется от решения подобных вопросов. Люди, где бы они ни жили, не должны чувствовать себя в отрыве от общей жизни страны и уж точно должны пользоваться хотя бы элементарными благами современной цивилизации».

В начале февраля межведомственная рабочая группа под председательством вице-губернатора Сергея Швиндта одобрила объем средств в размере 250 млн рублей на ремонт дороги из резервного фонда. Было озвучено, что все работы закончат до ноября 2017 года.

Екатеринбург, Игнат Бакин, Семен Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 12.05.17

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