Автобус до Серебрянки вновь отменен из-за кошмарного состояния дороги / Поручение президента РФ – под угрозой срыва

Публикации за 21.04.17

На Среднем Урале вновь прекращено автобусное сообщение между Нижним Тагилом и поселком Серебрянка из-за кошмарного состояния дороги, которую президент России Владимир Путин потребовал привести в порядок до 1 июня 2017 года. Транспорт не может преодолеть глиняное месиво и непролазные колеи с грязью.

Как передает корреспондент NDNews.ru, единственный автобусный маршрут отменили в среду. В этот день из Серебрянки в Нижний Тагил вернулись два автобуса, один из которых забуксовал и оторвал воздушную трубу. По словам местных жителей, активное таяние снега привело к тому, что на дороге образовались большие провалы и размывы, канавы заполнились талой водой, кроме того, повсеместно выступили грунтовые воды. Глава администрации Серебрянки Сергей Сивков сегодня сообщил нашему агентству, что дорожные службы сейчас пытаются привести в порядок наиболее проблемные места при помощи грейдеров и другой спецтехники. «Однако на это, как вы понимаете, понадобится какое-то время», – сказал собеседник NDNews.ru.

В МУП «Тагильский трамвай» уточняют, что автобус маршрута №633 ездил из Нижнего Тагила через Серебрянку в конечный пункт назначения – село Верхняя Ослянка, четыре раза в неделю: в среду, пятницу, субботу и воскресенье. Поскольку печально известная дорога в настоящее время представляет собой полное бездорожье, ближайшие рейсы, скорее всего, не состоятся.

Напомним, в конце прошлого года президент РФ после большой пресс-конференции поручил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву отремонтировать дорогу от Нижнего Тагила до Серебрянки. Глава государства поставил задачу – привести ее в эксплуатационное состояние к лету. Указывалось, что доклад об итогах работы Куйвашев должен предоставить Владимиру Путину до 1 июня 2017 года. Однако уже никто не сомневается, что выполнить к этому сроку поручение Путина невозможно. «Это нереально. Я слышал, что региональные власти отодвинули дату окончания всех работ», – подметил сегодня в разговоре с NDNews.ru Сивков.

Об ужасном состоянии дороги жители Серебрянки заявляли в течение последних пяти лет, но оставались без внимания региональных властей. О проблемах поселка, который оказался отрезан от цивилизации, рассказали свердловские журналисты на традиционной пресс-конференции президента России в декабре 2016 года. Было отмечено, что местные жители не могут получать пенсии и продукты питания, так как дорога разбита лесовозами. После чего глава государства и обязал губернатора Евгения Куйвашева отреагировать на ситуацию.

«Конечно, это абсолютно недопустимо, – отметил президент. – Такие вещи, к сожалению, бывают, и не так уж редко, по стране. Очень жаль, что местное руководство, в том числе и региональное руководство, самоустраняется от решения подобных вопросов. Люди, где бы они ни жили, не должны чувствовать себя в отрыве от общей жизни страны и уж точно должны пользоваться хотя бы элементарными благами современной цивилизации».

В январе Куйвашев доложил Путину, что дорогу приведут к эксплуатационному содержанию к 1 июня, но для асфальтобетонного покрытия «потребуется еще определенное время». В начале февраля межведомственная рабочая группа под председательством вице-губернатора Сергея Швиндта одобрила объем средств в размере 250 млн рублей на ремонт дороги из резервного фонда. Было озвучено, что все работы закончат до ноября 2017 года.

Речь идет о грунтовой региональной дороге, идущей от Нижнего Тагила до села Серебрянка, в котором ежегодно останавливаются тысячи туристов, сплавляющихся по так называемому маршруту Ермака на катамаранах и лодках до реки Чусовой и далее по течению. Протяженность трассы, отклоняющейся от Серовского тракта, составляет порядка 60 километров, на преодоление которых туристы и местные жители тратят минимум 2,5 часа. По пути следования автомобилям на протяжении минимум последних пяти лет приходится пробираться на отдельных участках через глиняное месиво, на других – через непролазную грязь. Ряд водителей, не в состоянии преодолеть подъемы, высаживают пассажиров в безбрежные лужи, сменяющие друг друга на протяжении всего маршрута. О том, что транспортные средства по таким ямам и ухабам «убивают» свои подвески, вообще говорить не стоит.

На другом конце дороги в селах (помимо Серебрянки в районе реки Чусовой и Серебряной располагаются населенные пункты Синегорское и Верхняя Ослянка, – прим. ред.) проживают более тысячи человек. Поселения входят в состав городского округа Нижний Тагил. А потому из города туда должны курсировать машины с продуктами, медики и почтальоны. Однако местные жители из-за бедственного состояния трассы практически отрезаны от цивилизации – особенно это чувствуется весной и поздней осенью, когда транспорт не может пробраться через распутицу.

Более того, дорогу постоянно закрывают для пассажирского транспорта из-за непригодности к эксплуатации. О том, что врачи и почтальоны тонут в грязи, не доезжая до места назначения, жители не раз сообщали во все возможные государственные органы. Но никаких конкретных решений по дороге до последнего времени принято не было.

Нижний Тагил, Свердловская область, Игнат Бакин

Нижний Тагил, Свердловская область. Другие новости 21.04.17

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