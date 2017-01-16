После поручения Путина свердловский бюджет выделит более 100 миллионов рублей на дорогу к Серебрянке

Публикации за 16.01.17

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в минувшую субботу посетил поселок Серебрянка, жители которого больше пяти лет добивались восстановления транспортного сообщения с Нижним Тагилом. По решению главы региона, на ремонт дороги в 2017 году из областного бюджета будет направлено свыше 100 миллионов рублей. Деньги пойдут из резервного фонда области. Напомним, ранее решить вопрос с Серебрянкой Куйвашеву поручил президент России Владимир Путин, установив срок отчетности до 1 июня.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе правительства Свердловской области, в рабочей поездке губернатора сопровождали заместитель Сергей Швиндт, курирующий вопросы содержания и развития дорожного хозяйства, и министр транспорта Василий Старков. По итогам осмотра разбитой дороги Куйвашев поручил министерству наладить на автодороге работу сотовой связи, и кроме того пообещал выделить на ремонт дороги дополнительные средства из резервного фонда Свердловской области. То есть общее финансирование восстановительного ремонта автодороги в текущем году составит свыше 100 миллионов рублей. Также по распоряжению Куйвашева будет создана межведомственная рабочая группа по данному вопросу, которую возглавит вице-губернатор Сергей Швиндт.

Помимо этого, глава региона потребовал исключить движение по дороге тяжелогрузов. «Прошу провести переговоры с перевозчиками, который работают в данной сфере, при необходимости – поставить постоянный экипаж ГИБДД на дороге для выявления тех, кто занимается незаконной вырубкой леса и портит дорогу», – дал наставления Куйвашев. Этой работой займутся начальник Госавтоинспекции Юрий Демин, министерство транспорта и министерство природных ресурсов. Кроме того, минтранс должен в ближайшее время провести работу по оптимизации маршрута общественного транспорта, собрав предложения местных жителей.

Напомним, об ужасном состоянии дороги жители Серебрянки заявляли в течение последних пяти лет, но оставались без внимания региональных властей. О проблемах поселка рассказали свердловские журналисты на традиционной пресс-конференции президента России Владимира Путина. После чего глава государства обязал губернатора Евгения Куйвашева отреагировать на ситуацию.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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