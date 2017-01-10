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Публикации за 10.01.17

Путин потребовал от Куйвашева отремонтировать дорогу в Серебрянку / Уральцы добивались этого более пяти лет

Путин потребовал от Куйвашева отремонтировать дорогу в Серебрянку Уральцы добивались этого более пяти лет

Президент РФ Владимир Путин поручил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву отремонтировать участок дороги от Нижнего Тагила до села Серебрянка. Об этом говорится в опубликованном во вторник на сайте Кремля перечне поручений по итогам большой пресс-конференции, прошедшей 23 декабря 2016 года.

«Губернатору Свердловской области принять меры по приведению автомобильной дороги Нижний Тагил – Серебрянка в эксплуатационное состояние, обеспечивающее безопасное, бесперебойное движение», – говорится в сообщении. Доклад об итогах работы Евгений Куйвашев должен предоставить главе государства до 1 июня 2017 года.

Напомним, на пресс-конференции президент Владимир Путин раскритиковал власти Среднего Урала за ситуацию в поселке Серебрянка, который оказался отрезан от цивилизации. Местные жители пожаловались, что не могут получать пенсии и продукты питания, . «Конечно, это абсолютно недопустимо, – ответил на это президент. – Такие вещи, к сожалению, бывают, и не так уж редко, по стране. Очень жаль, что местное руководство, в том числе и региональное руководство, самоустраняется от решения подобных вопросов. Люди, где бы они ни жили, не должны чувствовать себя в отрыве от общей жизни страны и уж точно совершенно должны пользоваться хотя бы элементарными благами современной цивилизации».

О ситуации в Серебрянке уральские и федеральные СМИ писали все последние годы, однако проблема оставалась без внимания региональных властей. Между тем, , идущей от Нижнего Тагила до села Серебрянка, в котором ежегодно останавливаются тысячи туристов, сплавляющихся по так называемому маршруту Ермака на катамаранах и лодках до реки Чусовой и далее по течению. Протяженность трассы, отклоняющейся от Серовского тракта, составляет порядка 60 километров, на преодоление которых туристы и местные жители тратят минимум 2,5 часа. По пути следования автомобилям на протяжении минимум последних пяти лет приходится пробираться на отдельных участках через глиняное месиво, на других – через непролазную грязь. Ряд водителей, не в состоянии преодолеть подъемы, высаживают пассажиров в безбрежные лужи, сменяющие друг друга на протяжении всего маршрута. О том, что транспортные средства по таким ямам и ухабам «убивают» свои подвески, вообще говорить не стоит.

На другом конце дороги в селах (помимо Серебрянки в районе реки Чусовой и Серебряной располагаются населенные пункты Синегорское и Верхняя Ослянка, – прим. ред.) проживают более тысячи человек. Поселения входят в состав городского округа Нижний Тагил. А потому из города туда должны курсировать машины с продуктами, медики и почтальоны. Однако местные жители из-за бедственного состояния трассы практически отрезаны от цивилизации – особенно это чувствуется весной и поздней осенью, когда транспорт не может пробраться через распутицу.

Более того, дорогу постоянно закрывают для пассажирского транспорта из-за непригодности к эксплуатации. О том, что врачи и почтальоны тонут в грязи, не доезжая до места назначения, жители не раз сообщали во все возможные государственные органы. Но никаких конкретных решений по дороге принято не было, о чем еще несколько лет назад нашему агентству сообщал

глава администрации Серебрянки Сергей Сивков.

МОСКВА, Екатеринбург, Игнат Бакин

МОСКВА, Екатеринбург. Другие новости 10.01.17

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