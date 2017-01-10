Путин потребовал от Куйвашева отремонтировать дорогу в Серебрянку / Уральцы добивались этого более пяти лет

Публикации за 10.01.17

Президент РФ Владимир Путин поручил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву отремонтировать участок дороги от Нижнего Тагила до села Серебрянка. Об этом говорится в опубликованном во вторник на сайте Кремля перечне поручений по итогам большой пресс-конференции, прошедшей 23 декабря 2016 года.

«Губернатору Свердловской области принять меры по приведению автомобильной дороги Нижний Тагил – Серебрянка в эксплуатационное состояние, обеспечивающее безопасное, бесперебойное движение», – говорится в сообщении. Доклад об итогах работы Евгений Куйвашев должен предоставить главе государства до 1 июня 2017 года.

Напомним, на пресс-конференции президент Владимир Путин раскритиковал власти Среднего Урала за ситуацию в поселке Серебрянка, который оказался отрезан от цивилизации. Местные жители пожаловались, что не могут получать пенсии и продукты питания, так как дорога разбита лесовозами. «Конечно, это абсолютно недопустимо, – ответил на это президент. – Такие вещи, к сожалению, бывают, и не так уж редко, по стране. Очень жаль, что местное руководство, в том числе и региональное руководство, самоустраняется от решения подобных вопросов. Люди, где бы они ни жили, не должны чувствовать себя в отрыве от общей жизни страны и уж точно совершенно должны пользоваться хотя бы элементарными благами современной цивилизации».

О ситуации в Серебрянке уральские и федеральные СМИ писали все последние годы, однако проблема оставалась без внимания региональных властей. Между тем, речь идет о грунтовой региональной дороге, идущей от Нижнего Тагила до села Серебрянка, в котором ежегодно останавливаются тысячи туристов, сплавляющихся по так называемому маршруту Ермака на катамаранах и лодках до реки Чусовой и далее по течению. Протяженность трассы, отклоняющейся от Серовского тракта, составляет порядка 60 километров, на преодоление которых туристы и местные жители тратят минимум 2,5 часа. По пути следования автомобилям на протяжении минимум последних пяти лет приходится пробираться на отдельных участках через глиняное месиво, на других – через непролазную грязь. Ряд водителей, не в состоянии преодолеть подъемы, высаживают пассажиров в безбрежные лужи, сменяющие друг друга на протяжении всего маршрута. О том, что транспортные средства по таким ямам и ухабам «убивают» свои подвески, вообще говорить не стоит.

На другом конце дороги в селах (помимо Серебрянки в районе реки Чусовой и Серебряной располагаются населенные пункты Синегорское и Верхняя Ослянка, – прим. ред.) проживают более тысячи человек. Поселения входят в состав городского округа Нижний Тагил. А потому из города туда должны курсировать машины с продуктами, медики и почтальоны. Однако местные жители из-за бедственного состояния трассы практически отрезаны от цивилизации – особенно это чувствуется весной и поздней осенью, когда транспорт не может пробраться через распутицу.

Более того, дорогу постоянно закрывают для пассажирского транспорта из-за непригодности к эксплуатации. О том, что врачи и почтальоны тонут в грязи, не доезжая до места назначения, жители не раз сообщали во все возможные государственные органы. Но никаких конкретных решений по дороге принято не было, о чем еще несколько лет назад нашему агентству сообщал

глава администрации Серебрянки Сергей Сивков.

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