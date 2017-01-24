Крупнейшее горнодобывающее предприятие Урала банкротит «дочка» финской компании

Публикации за 24.01.17

Высокогорский ГОК снова оказался под угрозой банкротства. Иск подала международная компания, занимающаяся поставками запчастей для горного оборудования.

В Арбитражный суд Свердловской области поступил иск о банкротстве ВГОКа, истец – ООО «Финсайд Груп» (Петрозаводск). Компания занимается поставками запчастей для горного оборудования и входит в ГК FINSAD Group Oy, которая помимо России имеет подразделения в Казахстане и Финляндии. Иск пока к производству не принят, сумма требований также не поясняется. Однако ранее «Финсайд Груп» требовала с нижнетагильского комбината 13,2 тысячи долларов за поставленное оборудование. Иск был удовлетворен в феврале 2016 года, ВГОК пытался решение оспорить, но апелляцию проиграл. Не исключено, что эти средства до сих пор не выплачены, и компания с пропиской в Петрозаводске таким образом пытается «выбить» долг.

За последние полтора года это уже четвертый иск о банкротстве ВГОКа, а до 2015 года их не было вообще. В предыдущих случаях арбитраж истцам отказал. Гражданские иски с требованием по уплате долгов в отношении завода поступают по несколько раз в месяц.

Добыча руды на Высокогорском месторождении началась еще при Никите Демидове. В современной России предприятие работало в составе «Евраз Груп», а после вошло в ГК НПРО «Урал». Структура комбината включает в себя три шахты: «Магнетитовая», «Естюнинская» и «Южная», а также Рудник открытых работ (три карьера), Высокогорский обогатительный цех (ВОЦ), Лебяжинский аглоцех (ЛАЦ), Предприятие железнодорожного транспорта (ПЖТ) и ещё ряд небольших цехов, которые работают на обеспечение основного производства. В прошлом году предприятие, пытаясь снизить издержки, сокращало сотрудников и переводило персонал на неполную рабочую неделю.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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