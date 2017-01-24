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Екатеринбург

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Публикации за 24.01.17

Крупнейшее горнодобывающее предприятие Урала банкротит «дочка» финской компании

Крупнейшее горнодобывающее предприятие Урала банкротит «дочка» финской компании

Высокогорский ГОК снова оказался под угрозой банкротства. Иск подала международная компания, занимающаяся поставками запчастей для горного оборудования.

В Арбитражный суд Свердловской области поступил иск о банкротстве ВГОКа, истец – ООО «Финсайд Груп» (Петрозаводск). Компания занимается поставками запчастей для горного оборудования и входит в ГК FINSAD Group Oy, которая помимо России имеет подразделения в Казахстане и Финляндии. Иск пока к производству не принят, сумма требований также не поясняется. Однако ранее «Финсайд Груп» требовала с нижнетагильского комбината 13,2 тысячи долларов за поставленное оборудование. Иск был удовлетворен в феврале 2016 года, ВГОК пытался решение оспорить, но апелляцию проиграл. Не исключено, что эти средства до сих пор не выплачены, и компания с пропиской в Петрозаводске таким образом пытается «выбить» долг.

За последние полтора года это уже четвертый иск о банкротстве ВГОКа, а до 2015 года их не было вообще. В предыдущих случаях арбитраж истцам отказал. Гражданские иски с требованием по уплате долгов в отношении завода поступают по несколько раз в месяц.

Добыча руды на Высокогорском месторождении началась еще при Никите Демидове. В современной России предприятие работало в составе «Евраз Груп», а после вошло в ГК НПРО «Урал». Структура комбината включает в себя три шахты: «Магнетитовая», «Естюнинская» и «Южная», а также Рудник открытых работ (три карьера), Высокогорский обогатительный цех (ВОЦ), Лебяжинский аглоцех (ЛАЦ), Предприятие железнодорожного транспорта (ПЖТ) и ещё ряд небольших цехов, которые работают на обеспечение основного производства. В прошлом году предприятие, пытаясь снизить издержки, сокращало сотрудников и переводило персонал на неполную рабочую неделю.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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