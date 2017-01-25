Уральский легкоатлет Иван Ухов отказался от российского флага

Публикации за 25.01.17

Олимпийский чемпион из Екатеринбурга Иван Ухов, считающийся ведущим российским прыгуном в высоту, подал в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций заявку на участие в интернациональных стартах под нейтральным флагом.

Как передает корреспондент NDNews.ru, об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин. По его словам, в общей сложности такие заявки подали 11 российских спортсменов, в том числе, чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков, чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Кучина. Но Ухов стал первым олимпийским чемпионом, который подал заявку на выступление под нейтральным флагом, подметила референт по международным вопросам ВФЛА Мария Трущенкова.

Российские легкоатлеты потеряли право выступать в международных турнирах после того, как IAAF (Международная ассоциация легкоатлетических федераций) лишила членства ВФЛА. Это решение было связано с систематическим употреблением допинга в российской легкой атлетике. Для выступления на международных турнирах российские легкоатлеты должны подавать индивидуальные заявки, при этом IAAF допускает только выступление под нейтральным флагом. Заявки россиян могут быть удовлетворены только в том случае, если спортсмены будут соответствовать критериям IAAF.

Напомним, Иван Ухов победил на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году. Также на его счету – победы на европейских первенствах в помещениях в 2009 и 2011 годах, и на чемпионате мира в помещениях 2010 года.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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