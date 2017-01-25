Праймериз ЕР на Уралмаше: одного забыли позвать, другой набрал 96%

Публикации за 25.01.17

Вчера вечером в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, в ДК Лаврова, прошла процедура предварительного голосования по отбору кандидата от партии «Единая Россия» на довыборах в городскую думу по этому округу.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе отделения партии, для участия в праймериз зарегистрировались три кандидата – помощник депутата заксо Игоря Володина Владимир Стругов, член армянской общины «АНИ-Армения» Саркис Агаджанян и редактор портала «Уралмаш-Эльмаш» Александр Евтушенко. Четвертый претендент, Алексей Фефилов, не был зарегистрирован, так как представил неполный пакет документов. Роль выборщиков играли 100 жителей района – члены партии и общественники.

Свои программы со сцены ДК представили только двое – Владимир Стругов и Саркис Агаджанян. Александр Евтушенко к моменту выступления не явился, в результате чего получил ноль голосов. За Стругова проголосовали 96 выборщиков из ста, за Агаджаняна – 11 (голосование было рейтинговым, разрешалось отметить более одного кандидата).

Сам Александр Евтушенко написал на своей странице в соцсети, что организаторы просто не сообщили ему о времени выступления. «Сегодня вечером, 24-го числа, после работы готовлю дома покушать, смотрим с дочкой мультики и случается звонок от организаторов праймериз ЕР и мне сообщают что праймериз уже оказывается идет и меня ждут с выступлением прямо сейчас... Ну я понятно руки в ноги, ребенка с собой, так дома кроме меня никого, на всех порах прилетаю в ДК «Лаврова» где меня уже встречают организаторы с вопросом «Что это я так долго, все-то уже выступили и голосование уже идет». На мои претензии что так вообще-то не предупреждают, меня убедительно заверили, вместо того, чтобы извиниться, что меня оказывается оповещали и оказывается я вру. Но где? когда? и кто? меня оповестил вот я что-то не припомню... В почте ничего нет, все звонки у меня на телефоне записываются и там тоже ни слова о дате праймериз, на сайте ЕР аналогично!», – написал кандидат (орфография и пунктуация авторские). В пресс-службе ЕР заверили, что все кандидаты о дате и времени выступления и голосования были проинформированы своевременно.

Добавим, сегодня вечером состоятся праймериз по Кировскому округу, на которые заявились семь кандидатов.

Екатеринбург, РИА «Новый День», Евгения Вирачева

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