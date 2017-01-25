«Дочь заставили ночью чистить снег и закрывали в туалете»: мать ребенка-инвалида заявила об издевательствах в интернате

Публикации за 25.01.17

В Екатеринбурге разгорается скандал в школе для детей с отклонениями в развитии. Мама ребенка с инвалидностью рассказала об издевательствах над ее дочерью: девочку не раз отправляли расчищать школьный двор на всю ночь, заставляли отгонять собак от школы, закрывали в туалете. Все потому что ребенок «мешает спать другим». Директор школы уверяет, что все это россказни, никаких нарушений распорядка в школе нет.

О том, что происходит в екатеринбургской школе-интернате № 111 на Уралмаше, рассказала жительница Сысерти Гульфия Пожарских. Ее 11-летняя дочь около полутора лет учится там, девочка не может читать и писать в силу своего заболевания, иногда разговаривает сама с собой, у нее диагностирована эпилепсия, а потому ребенку нужно специальное обучение. Первое время ребенок охотно оставался в учебном заведении.

«Дочери там очень нравилось, она ходила с удовольствием сначала. В прошлом году был первый случай, когда ребенок со слезами на глазах отказывался туда возвращаться. Спрашивала, кто обижает, не сразу, но она рассказала, что ее на ночь поставили стоять босиком в туалете. К директору меня тогда не пустили, а на словах сказали, что воспитатель уволилась. Потом я выяснила, что это не так. А причина – она перед сном сама с собой разговаривает, якобы мешает другим спать», – рассказала мама 11-летней Лианы. После того случая ребенок продолжил посещать интернат и в общем-то был доволен. Как говорит мама, с ней занимались логопеды-дефектологи и другие специалисты.

Накануне у матери возникли некоторые претензии к работе медиков (поставили прививку, когда действовал медотвод), она пошла разбираться, в кабинет директора поднялась вместе с ребенком. Директор, по ее словам, нахамила и ей, и девочке. После чего женщина забрала ребенка и сказала, что та больше сюда не вернется. «Значит, я больше не буду чистить снег?» – отреагировала на это девочка. «Я стала спрашивать, что за снег. Тогда и выяснилось. Ее заставляли чистить территорию школы от снега. Она говорит, «пока светло не стало», то есть ребенок всю ночь провел на улице. Это было или в последних числах декабря, или 11 января, в последнее время мы в школу не ходили, дочь часто болела. Теперь понятно, почему. У меня ребенок может просто куда-то уйти, есть такой симптом. То есть она могла не только замерзнуть, а вообще потеряться! Заодно я узнала, что ее отправляли разгонять собак от школы. Закрывали на ночь в мальчишеском туалете, она босиком стояла на холодном полу или в другой комнате. Это не только с ней было, другую девочку, зовут Катя, так же закрывали. Был случай, отправляли на улицу, она долго собиралась, воспитатель выталкивала на улицу и выкинула туда шапку. «Я пошла за шапкой», – говорит мне дочь. Я в ужасе, как об этом узнала», – говорит мама ребенка. По ее словам, теперь девочке, помимо помощи профильных по ее заболеваниям специалистов, однозначно нужна помощь психолога. Девочка смогла объяснить, почему раньше ничего не говорила: «Мне сказали – расскажешь маме, еще раз заставим (чистить снег, – прим. ред.)». Как отметила Гульфия Пожарских, весь этот кошмар происходил в ночную смену, издевательствами занималась педагог Вера Алексеевна (фамилии обратившаяся в NDNews.ru женщина не знает).

Директор школы-интерната Ирина Филиппова в свою очередь заявила корреспонденту NDNews.ru, что все слова об издевательствах над ребенком – ложь. «Ребенок действительно проживает в нашем интернате. Каких-либо нарушений или грубого отношения нет и не было, и быть не может. Вера Алексеевна, учитель высшей категории, работает с ребенком. Ребенок ранее был на домашнем обучении и пришел в школу не умеющим читать и писать в силу своего диагноза. Здесь ребенку предоставлена комплексная помощь, условия для проживания, бесплатные обеды, учебники, благоприятные условия для воспитания. Каких-то нарушений со стороны педагогического коллектива нет. Со стороны мамы недовольство на самом деле есть, но это в силу определенных обстоятельств. Я не могу маму обвинять ни в чем, потому что… потому что… А вы маму-то видели?» – несколько неоднозначно прокомментировала Ирина Филиппова.

Отвечая на вопрос, кто же тогда придумал истории об издевательствах, ребенок или мама, руководитель школы кратко заметила: «У ребенка частично сформирована речь». «Ребенок очень спокойный, в коллективе уживчивый, проблем с ребенком никаких нет. Он выполняет все требования и воспитателя, и учителя в силу своих возможностей. Никаких нареканий к ребенку нет. Программу он осваивает не на должном уровне, программа должна быть другая. Мама не согласна, но это ее право. Поэтому что я могу сказать? С ребенком проблем нет», – резюмировала директор интерната.

Гульфия Пожарских в ответ уточнила, что конфликт был только позавчера (после чего и вскрылись истории с чисткой снега и прочее). Что касается речи девочки, то мама заверила: есть небольшие проблемы, например, ребенок не выговаривает «р», но «она и говорит, и даже поет». Вчера женщина подала заявление в прокуратуру, срок проверки – 30 дней. В пресс-службе надзорного ведомства эту историю обещали прокомментировать позднее.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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