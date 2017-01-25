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Екатеринбург

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Публикации за 25.01.17

Прокуратура: проверка по заявлению об издевательствах над ребенком в школе-интернате началась

Прокуратура: проверка по заявлению об издевательствах над ребенком в школе-интернате началась

Прокуратура начала проверку по заявлению матери девочки, которая рассказала об издевательствах в школе-интернате. Будут проведены опросы, отсмотрены записи с камер наблюдения.

«Заявление Гульфии Пожарских зарегистрировано и передано в работу, с сегодняшнего дня началась проверка по данному факту. Будут опрошены педагоги, психологи, мама ребенка», – рассказала корреспонденту NDNews.ru пресс-секретарь прокуратуры Свердловской области Марина Канатова. Кроме того, сотрудники прокуратуры отсмотрят записи с камер наблюдения, в особенности те, которые могут подвтердить, что девочку по ночам заставляли чистить снег во дворе.

Как ранее писал NDNews.ru, жительница Сысерти Гульфия Пожарских рассказала об издевательствах над ее дочерью в екатеринбургской школе-интернате, где обучатся дети с отклонениями в развитии. По ее словам, ребенка не только выгоняли на улицу по ночам, но и закрывали в туалете и отдельном кабинете. Все потому что ребенок разговаривает сам с собой и якобы мешает другим детям.

Директор школы заявляет, что никаких нареканий к работе педагогов нет. Уточним, речь идет о школе-интернате на улице Бакинских Комиссаров, ранее она называлась ГКОУ СО СКОШИ № 111, но несколько лет назад перешла в городское подчинение, теперь это ГКОУ СО «ЕШИ № 12».

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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