Москва выделила Свердловской области 1,2 млрд на безопасные дороги

Публикации за 25.01.17

Правительство РФ утвердило распределение межбюджетных трансфертов на финансирование проекта «Безопасные и качественные дороги».

Как сообщает пресс-служба правительства страны, в общей сложности 34 региона получат 30 млрд рублей. Свердловской области из этой суммы достанется 1,2 млрд рублей, соседней Тюменской – 637,5 млн рублей, Челябинская область получит 1 млрд рублей.

Кроме того, вчера правительство опубликовало распоряжение о выделении средств на развитие сел. Финансирование направлено на «реализацию мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции». Всего на эти цели заложено 8,3 млрд рублей, из них Свердловская область получит 14,4 млн.

Екатеринбург, Москва, Евгения Вирачева

Екатеринбург, Москва. Другие новости 25.01.17

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