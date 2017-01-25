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Екатеринбург

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Публикации за 25.01.17

Москва выделила Свердловской области 1,2 млрд на безопасные дороги

Москва выделила Свердловской области 1,2 млрд на безопасные дороги

Правительство РФ утвердило распределение межбюджетных трансфертов на финансирование проекта «Безопасные и качественные дороги».

Как сообщает пресс-служба правительства страны, в общей сложности 34 региона получат 30 млрд рублей. Свердловской области из этой суммы достанется 1,2 млрд рублей, соседней Тюменской – 637,5 млн рублей, Челябинская область получит 1 млрд рублей.

Кроме того, вчера правительство опубликовало распоряжение о Финансирование направлено на «реализацию мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции». Всего на эти цели заложено 8,3 млрд рублей, из них Свердловская область получит 14,4 млн.

Екатеринбург, Москва, Евгения Вирачева

Екатеринбург, Москва. Другие новости 25.01.17

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