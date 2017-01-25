В Дегтярске сорван конкурс по избранию главы: представители губернатора забраковали всех кандидатов

Публикации за 25.01.17

В Дегтярске разгорается политический скандал – конкурсные выборы главы города снова откладываются на неопределенный срок. Назначенные губернатором члены комиссии заблокировали кандидатуры трех победителей предварительного отбора, посчитав их недостойными для избрания на должность главы города. Представители местной думы отказываются признавать конкурс несостоявшимся.

Как передает корреспондент NDNews.ru, изначально заявки на участие в конкурсе подавали 8 человек, в том числе и.о. главы Дегтярска Игорь Бусахин, впоследствии снявший свою кандидатуру. Второй этап отбора претендентов на пост мэра был отложен на два месяца в связи с судебным процессом.

Комиссия возобновила работу 10 января. В итоге лидерами отборочного тура стали три кандидата, набравшие наибольшее количество баллов, – сотрудник администрации Дегтярска Наталья Кузнецова, пенсионерка Татьяна Васильева и гендиректор Дегтярского машиностроительного завода Валерий Малыгин. Вчера, 24 января, комиссия должна была утвердить их в качестве основных кандидатов на пост мэра для голосования в думе. Однако из-за разногласий решение не было принято.

«Четыре представителя администрации губернатора в комиссии посчитали, что все три кандидата не удовлетворяют требованиям для занятия должности главы Дегтярска. Члены комиссии от городской думы (их также четыре, – прим. NDNews.ru) не подписали это решение», – рассказала NDNews.ru председатель гордумы Ольга Хисамова.

Правом решающего голоса воспользовался председатель конкурсной комиссии, управляющий Западным управленческим округом Виталий Вульф. В интервью «Областной газете» он сообщил: «Решение комиссии было не единодушным, разногласия в оценках сохранились, но в силу того, что они оказались непреодолимыми, кандидатам направлены уведомления о том, что конкурс признан несостоявшимся».

В гордуме Дегтярска сложившуюся ситуацию называют правовым тупиком. «Что будет дальше, сложно комментировать. Мы проводим консультации с юристами, самое главное сейчас – не допустить нарушения законодательства и нарушения прав кандидатов, которые участвовали в конкурсе», – отметила Ольга Хисамова.

Отметим, что завтра состоится первое в 2017 году заседание гордумы Дегтярска. Вопрос о конкурсной процедуре избрания мэра отсутствует в повестке.

Дегтярск, Валентина Ярославцева

Дегтярск. Другие новости 25.01.17

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