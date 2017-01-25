Как зима бьет по карману свердловчан (ТАБЛИЦА) / Во сколько лично вам обойдутся морозы – расчет по формуле энергетиков

Публикации за 25.01.17

Только за последние месяцы в Свердловской области было три периода аномальных холодов: в ноябре, в декабре и в январе. Каждый длился почти по неделе. Большинство жителей региона морозы пережили достаточно спокойно – коммунальщики заранее готовились к холодной зиме, и чем холоднее становилось на улице, тем горячее были батареи в квартирах – и тем более крупные суммы потом приходилось платить за «коммуналку». NDNews.ru разбирался, во сколько обойдется неделя аномальных морозов рядовому жителю области.

Первая волна морозов прошла в ноябре – примерно с 14-го по 20-е.

В декабре синоптики трижды предупреждали о возможных аномалиях, однако по факту действительно холодной выдалась только одна неделя – с 17 по 23 декабря. Даже в Екатеринбурге на окраинах температура воздуха опускалась до -37 градусов. Подобных морозов не было 15 лет. Уже в новом году морозы ударили перед Рождеством, но, к счастью, длились недолго – с 5 по 9 января.

Квитанции на оплату услуг ЖКХ за январь жители области пока не получали – но по ноябрьским и особенно декабрьским платежкам видно, как ощутимо подорожала «коммуналка». Это произошло не только и не столько из-за изменения системы оплаты за отопление, сколько именно из-за аномальных морозов. Логично, что в холода энергетики начинают топить сильнее. Но если владелец частного дома подкидывает побольше дров в печку «на глаз» и знает, во сколько ему это обойдется, то те, кто живут в многоквартирниках, целиком зависят от температуры, которую выбирают операторы котельных или автоматика. Например, при температуре воздуха -35 градусов на улице температура воды, которая бежит в трубах отопления (не в квартирах, а в подающем трубопроводе теплосети), должна быть 94,6 градуса. Впрочем, понимания, как это влияет на цену, это знание не вносит.

Для того чтобы рассчитать, во сколько обойдется отопление в холодный период, необходимо знать формулу, по которой рассчитывается объем потребляемого тепла всем «многоквартирником», и формулу, по которой рассчитывается объем потребляемого квартирой тепла.

Формула №1

Q=qот*V* (tвнутри – tснаружи)*n

Здесь Q – искомое значение, сколько гигакалорий тепла потребляет в холода один многоквартирный дом;

Qот – это удельная отопительная характеристика здания;

V – объем здания;

t – наружная температура воздуха и нормативная температура воздуха в квартире соответственно;

n – это период, за который мы проводим расчеты, в часах – показатель надо умножать на 10-6.

Практически все параметры нам известны. Допустим, мы хотим рассчитать, сколько тепла потребила пятиэтажная четырехподъездная хрущевка за неделю холодов, когда среднесуточная температура воздуха была -25 ºС. При этом нам известно, что в квартире было +20 градусов. Для обычного владельца квартиры самый загадочный параметр – это объем здания. Как правило, он прописан в документации, которая хранится в управляющей компании или ТСЖ. Так что эти данные можно запросить в обслуживающей организации, либо в БТИ. Важно не перепутать объем здания с площадью.

Пример №1. Пятиэтажная «хрущевка» на 4 подъезда

Все хрущевки строились по типовым проектам. Объем пятиэтажного дома на четыре подъезда составляет примерно 14 600 кубических метров. Зная эту величину, мы легко выясним удельную отопительную характеристику дома, сверившись с таблицей. В данном случае этот показатель равен 0,319 ккал/ч*куб.м.*C. Считаем:

0,319*14600*(20-(-25))*24*7*10-6=35,2

Таким образом, за неделю холодов при среднесуточной температуре -25 градусов (например, днем -20, а ночью -30 градусов) для отопления всей пятиэтажки потребуется 35,2 гигакалории.

Средняя температура воздуха в январе, когда нет аномальных холодов или, наоборот, оттепелей, для Екатеринбурга составляет -14 градусов. Рассчитаем значение для пятиэтажки на неделю с этим параметром.

0,319*14600*(20-(-14))*24*7*10-6=26,6

То есть при нормальной температуре воздуха на улице для обогрева той же пятиэтажки потребуется 26,6 гигакалории.

Пример №2. Панельная девятиэтажная «свечка»

Еще одно типовое жилое здание, популярное некогда у свердловских застройщиков, – это девятиэтажный панельный дом на один подъезд. Объем таких зданий составляет примерно 25 тысяч кубических метров. Удельная отопительная характеристика – 0,37. Считаем для тех же температур:

0,37*25000*(20-(-25))*24*7*10-6=69,93

0,37*25000*(20-(-14))*24*7*10-6=52,83

Формула №2

Теперь, когда мы знаем, сколько потребит за неделю холодов весь дом, можем посчитать, во сколько это обойдется конкретной квартире. По следующей формуле:

I = Vодн*(Sкв/Sд)*T

Здесь I – это цена, которую заплатит владелец конкретной квартиры;

Vодн – это то, сколько потребил тепла весь дом;

Sкв – это площадь квартиры;

Sд – это площадь всех помещений дома, жилых и нежилых;

T – тариф на тепловую энергию.

Отметим, что формула применима только для тех домов, где установлен общедомовой прибор учета тепла, но нет поквартирных.

Большинство екатеринбуржцев платит за отопление по 1689,72 рубля за Гкал. Площадь уже упомянутой четырехподъездной хрущевки -3200 квадратных метров. Рассчитаем, сколько за неделю холодов, когда среднесуточная температура воздуха была -25 градусов, заплатит владелец квартиры площадью 45 квадратов.

35,2*(45/3200)*1689,72=836,4

Таким образом, только 7 морозных дней обойдутся владельцу квартиры в 836,4 рубля.

26,6*(45/3200)*1689,72= 632

Семь «обычных» для января дней будут стоить 632 рубля.

Благодарим за помощь в подготовке материала АО «Облкоммунэнерго»

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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