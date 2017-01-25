Самовнушение? Гипноз? НЛП? / Политологи объясняют, зачем губернатор пытается убедить всех в своей избранности

Публикации за 25.01.17

Почти сразу же после публикации стенограммы встречи Владимира Путина со свердловским губернатором Евгением Куйвашевым на сайте «Областной газеты» была опубликована анонсированная еще две недели назад программная статья губернатора. Как и ожидалось, она стала зачатком платформы, с которой Куйвашев хочет пойти на выборы губернатора. Причем многие сделали вывод – раз засветил программу, значит, его одобрили. Именно таких умозаключений, видимо, и добивались в резиденции.

О том, что «Переломный момент» и рассуждения про «пятилетки» – это именно предвыборная программа Евгения Куйвашева, не говорит только ленивый. И держа именно это обстоятельство в уме, надо оценивать публикацию статьи после встречи и отчета перед Владимиром Путиным. «Если у него срок заканчивается, зачем ему программа? Кто у нас назначает врио после истечения срока? Президент. Встреча была? Была. Сразу после публикуется программа. Дважды два равно четыре, – заметил политтехнолог Дмитрий Гусев. – Вообще прекрасно, что у губернатора вообще есть экономическая программа, и он знает, что делать».

Но пока нельзя отрицать, что переломный момент для Куйвашева еще не наступил – прямого одобрения нет. И даже сам этот факт говорит о том, что у него есть только четыре месяца, чтобы показать себя и сделать то, что он не смог сделать за весь срок. Выражаясь языком его же статьи, нужно напрячься – и выполнить пятилетку в полгода. «Нервозность объективно присутствует. Разговор с Путиным приобрел характер недоговоренности – отмашки идти и возглавить область в статусе врио не было, намеков на переназначение не было, а за четыре месяца все может измениться. Черный лебедь может взлететь, – сказал политолог Алексей Швайгерт. – Куйвашеву, как и любому губернатору, которому хочется переназначиться, надо найти потенциальный круг спонсоров, элиты, убедить их, что он кандидат номер один. И тут все средства хороши, включая вот такой самогипноз, НЛП и попытку распространить это внушение на некий круг людей, которые готовы были бы вложиться в избирательную кампанию».

Эксперты напоминают, что официального одобрения Куйвашеву не дали. При этом кампания началась – именно с публикации статьи. «Встреча с Путиным – благоприятный показатель для Куйвашева. Президент обычно не встречается с людьми, которых он намерен отправить в отставку. Да, впрямую он его не одобрил – под камеры. Но существует определенная практика, что если человека убирают с поста и назначают нового исполняющего обязанности, то это стараются сделать раньше, чтобы он успел войти в суть дела, разобрался в особенностях работы в регионе. Если этого не происходит, то указ о назначении выйдет в мае, ближе к концу срока полномочий, – сделал прогноз экс-начальник департамента региональной политики УВП Андрей Колядин. – То, что этот разговор состоялся, что Куйвашев вышел со статьей, означает начало кампании. Если это будет единственный «взрыв мозга» избирателей, то это фальстарт. Но если кампания будет продуманной, будет много мероприятий, которые привлекут внимание избирателя, то почему бы и нет».

Кстати, еще в конце декабря 2016-го был опубликован топ губернаторов, составленный центром информационных технологий «Рейтинг». Куйвашев попал в третью, последнюю, группу. Правда, занял вторую строчку в ней после Амана Тулеева – благодаря союзу с Владимиром Тунгусовым. «Низкая популярность среди жителей никуда не делась и, по мнению наблюдателей, следующий срок нахождения Евгения Куйвашева на своем посту пока находится под вопросом, но и не исключен полностью, – объяснили в «Рейтинге». – Принципиально важным является то, будет ли консолидация элит тактическим или стратегическим явлением и начнется ли улучшение в Свердловской области социально-экономической ситуации».

Екатеринбург, Москва, Екатерина Норсеева

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