Патенты «Русского магния» повторно выставили на торги с пятитысячным дисконтом

Публикации за 25.01.17

Патенты «Русского магния» в очередной раз выставляются на торги. Выкупить изобретения умершего уральского инвестпроекта можно за 4 млн рублей, притом что полгода назад за них просили более 200 млн. Впрочем, можно подождать еще пару месяцев и приобрести лот и по вовсе несоизмеримой цене – чуть больше, чем за 40 тысяч рублей.

Как передает корреспондент NDNews.ru, на торги повторно выставляются 14 патентов обанкроченного «Русского магния», продаются они одним лотом. Среди них – способы переработки силикатов магния, растворения хлористого калия, способы извлечения магния из природных кремнийсодержащих материалов, получения карналлита, способ получения жидкого стекла и так далее. В списке, кроме того, товарный знак «Русмаг (Rusmag)». Стоимость лота – 4 млн 85 тысяч рублей, первые торги назначены на 28 февраля. Если желающих купить патенты вновь не обнаружится, то торги будут проводиться до апреля с нарастающим дисконтом. «Величина снижения начальной цены продажи имущества – 20%, далее 40%, 60%, 80%, 90%, 95%, 97%, 99% от начальной цены, указанной в сообщении о продаже имущества должника. Срок, по истечении которого цена последовательно снижается, – 3 рабочих дня», – сообщается в документах о проведении торгов. К 4 апреля цена лота составит всего 40 тысяч 853 рубля.

Эти же патенты с товарным знаком выставлялись на торги летом, тогда их цена составляла более 200 млн рублей. Попутно предприятие распродает имущество, движимое и недвижимое. Это проходит с большим успехом, хоть и не с первого раза, но такие лоты с молотка все-таки уходят.

Коротко напомним историю предприятия. О запуске завода по добыче магния в Асбесте говорил еще Россель. Сама идея казалась отличной – хотя бы потому, что из-за снижения спроса на асбест уральскому моногороду грозит тотальная безработица. Строительство началось в 2007 году при поддержке швейцарской компании Minmet Financing Company. В строительство успели вложить два миллиарда рублей, а ученые из УрО РАН даже запатентовали наработки по добыче магния, эксперты предрекли, что спрос на магний будет расти, а завод позволит отказаться от импорта металла. Но к 2012 году иностранцы интерес к этой идее потеряли и финансирование прекратили. Авторы проекта начали переговоры с Роснано, но пока шла бюрократическая волокита, новый владелец контрольного пакета акций завода инициировал его банкротство. Позже несколько раз появлялись идеи по возрождению проекта, дальше разговоров чиновников муниципального и регионального уровней дело не пошло. Предприятие обанкротилось, конкурсное производство началось в 2014 году.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 25.01.17

В Свердловскую область на сутки вернутся сорокоградусные морозы. / Самовнушение? Гипноз? НЛП?. Политологи объясняют, зачем губернатор пытается убедить всех в своей избранности. / Поссорившись со знакомым, житель Тугулыма сходил домой за ружьем и убил его (ФОТО). Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»