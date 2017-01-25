В детском саду «Ромашка» в группах 11 градусов. «Работаем в нормальном режиме», – говорят сотрудники (ДОКУМЕНТ)

Публикации за 25.01.17

Ситуация с нехваткой тепла для обогрева помещений в детском саду «Ромашка» в поселке Студенческом повторяется уже несколько лет: зимой в группах температура опускается до неприемлемой. В детсаду кое-как обогревают одну комнату, где собирают малышей, которых не с кем оставить, а остальных отправляют по домам.

Всего в детском учреждении 5 групп, их посещают около 100 детей, живущих в самом Студенческом и окрестных поселениях. По словам родителей, сегодня в одной из младших групп термометр показывал всего 11 градусов. «Мы пытались узнать у директора садика Ирины Паздниковой причину такого состояния отопительной системы, но всякий раз она отвечала, что их не включили в этом году в смету на ремонт», – рассказали родители.

Помещение детского сада старое, но не ветхое, а в каком состоянии коммуникации – неизвестно никому. «После наших настойчивых жалоб, говорят, вызывали из управления ЖКХ Белоярского района людей, но кто приезжал и что решили – нам не сообщают, – продолжают жители Студенческого. – Нам не с кем оставлять детей, но в холодный садик отдавать тоже не можем, в итоге мы не ходим на работу. И это еще не всё – в прошлом году родителей заставили оплачивать полностью все дни, даже когда садик из-за холодов не работал. Кто-то возмущался, но ничего не поделать – долг-то ведь копится, заплатили». Родителей же удивило, что летом вместо ремонта системы отопления внезапно поменяли раковины, хотя и предыдущие были вполне еще в приличном состоянии. А проблеме холода в группах уже не год и не два.

Как пояснила одна из работников детского сада «Ромашка», ситуация не столь критична, как описывают родители: «В группах у нас от 14 до 19 градусов, сегодня работало 2 группы и было около 30 человек. Завтра откроют еще одну, куда придут дети из старшей и подготовительной групп. Так что работаем в нормальном режиме».

Добавим, акт о готовности учреждения к 2016-2017 году подписан комиссией во главе с г-жой Юрловой, заместителем главы администрации Белоярского района по социальным вопросам и Анастасией Михайловой, руководителем управления образования Белоярского района.

Детский сад «Ромашка» уже попадал в медиаповестку с трагичным ЧП летом 2015, когда умерла 3-летняя девочка, посещавшая учреждение. Причиной смерти врачи назвали отравление. Родители других детей отмечали, что в это же время в детском саду проходил косметический ремонт нескольких помещений, и детский сад работу не прерывал. Кроме того, у нескольких детей также отмечали симптомы отравления, но обошлось без трагичных последствий. Проверка управления образования нарушений в работе детского учреждения не нашла.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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