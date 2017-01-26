Доля продаж автомобилей в кредит выросла до 44% (ТАБЛИЦА)

Публикации за 26.01.17

По итогам 2016 года в кредит россиянами было куплено более 550 тыс. легковых автомобилей, что соответствует 44 процентам от общего объема российского рынка. К такому выводу пришли эксперты агентства «Автостат» и Национального бюро кредитных историй (НБКИ) после обработки данных 4 тысяч кредитных организаций.

Как передает корреспондент NDNews.ru, несмотря на продолжающееся общее падение рынка, доля кредитных продаж автомобилей в России растет третий год подряд. Если в 2014 году этот показатель составлял 35%, то в 2015 увеличился до 37%. А в прошлом году он прибавил еще 7 процентных пунктов.

По информации кредиторов, в 2016 году в России количество проданных в кредит автомобилей составило 552,4 тыс. единиц, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 13,8% (в 2015 году – 485,3 тыс. шт.). При этом в 4 квартале 2016 года темпы роста кредитования были еще выше – на 23,2%, а количество «кредитных» автомобилей составило 161,3 тыс. единиц (в 4 кв. 2015 года – 130,9 тыс. шт.), отмечается в исследовании НБКИ.

«Темпы выдачи автокредитов и их доля в структуре авторынка неуклонно растут, – комментирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Вместе с тем, качество кредитов продолжает ухудшаться, превысив уровень 9% (доля просроченной задолженности свыше 30 дней). Тем не менее, в этом сегменте розничного кредитования ситуация с просрочкой существенно лучше, чем в случае с необеспеченными кредитами. Важно, что новые данные и решения НБКИ позволяют кредиторам проводить детализированную оценку риск-профиля заемщиков и управлять рисками. Если говорить о факторах, продолжающих сдерживать развитие не только автокредитования, но и всего авторынка, то, по нашему мнению, главным из них по-прежнему остается снижение реальных доходов населения».

Исполнительный директор аналитического агентства «Аавтостат» Сергей Удалов, в свою очередь, добавляет, что результаты 4 квартала 2016 года вселяют оптимизм – впервые за два последних года был отмечен квартальный рост продаж автомобилей. Что касается роста доли «кредитных» автомобилей в структуре рынка, то он во многом обусловлен действием государственной программы льготного автокредитования, действие которой продлевается и на 2017 год. Таким образом, автокредитование остается для банков одним из достаточно привлекательных продуктов розничного кредитования, а для граждан – одним из наиболее доступных способов приобретения автомобилей.

Москва, Екатеринбург, Андреуш Завятку

Москва, Екатеринбург. Другие новости 26.01.17

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