В Первоуральске возбуждено уголовное дело из-за массовых отравлений: в Роспотребнадзоре причин для паники не видят

Публикации за 26.01.17

В Первоуральске за 2,5 недели более сотни детей слегли с острыми кишечными инфекциями. Судя по всему, из-за вируса в воде. Прокуратура добилась возбуждения уголовного дела. В Роспотребнадзоре причин для паники не нашли, «это обычный сезонный подъем».

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, по итогам проверки надзорного ведомства из-за вспышки ОКИ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей»). С 30 декабря по 16 января в Первоуральске было зарегистрировано более 120 случаев острой кишечной инфекции, в 113 случаях речь идет о детях. Часть несовершеннолетних направили в инфекционное отделение ГБУЗ Свердловской области «Детская городская больница г. Первоуральска», другие лечились амбулаторно. Это не окончательные цифры, точное количество заболевших еще устанавливается.

«К проведению проверки привлечены специалисты территориального подразделения Роспотребнадзора по Свердловской области, взяты пробы. По результатам обследования в большинстве случаев у заболевших обнаружены антигены ротавируса и норовируса. У 6 человек диагноз не установлен», – говорят в прокуратуре. Заболевшие живут в многоквартирниках с центральным водоснабжением, по итогам отбора проб в воде был найден ротавирус группы «А». В 98 % случаев заболевшие использовали некипяченую воду: мыли ей посуду, игрушки, соски, купали малышей.

Добавим, в редакцию NDNews.ru о вспышке инфекции жители Первоуральска сообщали в первых числах января, сразу после окончания новогодних каникул. Один из горожан указывал, что инфекцию подхватили минимум 70 малышей. Однако тогда пресс-секретарь Роспотребнадзора Наталия Лукьянцева заверила корреспондента NDNews.ru, что ничего необычного в городе не происходит, масштаб «катастрофы» местные преувеличивают. Она отметила, что некоторый рост ОКИ есть, но он небольшой и носит сезонный характер, зимой дети чаще подхватывают ротавирусы. Сегодня телефон пресс-секретаря не отвечает.

Первоуральск, служба информации РИА «Новый День»

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