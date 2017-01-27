Массовое отравление людей в Первоуральске произошло из-за воды: проводится хлорирование и промывка сетей водоснабжения

Публикации за 27.01.17

Причиной массовой заболеваемости кишечными инфекциями в Первоуральске все-таки стала водопроводная вода, – к такому выводу в ходе эпидемиологического расследования пришли специалисты Роспотребнадзора. В связи с этим администрации города дано поручение провести ревизию сетей водоснабжения и канализации, ввести строгий питьевой режим в детсадах и школах. Также в городе провели хлорирование и промывку сетей, в особенности на тех участках, где регистрировались случаи инфекции. Расследование продолжается.

Напомним, накануне стало известно, что по итогам проверки прокуратуры в Первоуральске возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей»). С 30 декабря по 16 января в Первоуральске было зарегистрировано более 120 случаев острой кишечной инфекции, в 113 случаях речь идет о детях.

Сегодня управление Роспотребнадзора уточнило цифры: с 30 декабря по 25 января заболели уже 149 человек, в том числе 125 детей до 17 лет. Заболевание протекало в средней и лёгкой форме. На сегодняшний день в больницах города остается 20 человек (16 детей).

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области организовано эпидемиологическое расследование. Были проведены лабораторные исследования материалов от заболевших, питьевой воды из распределительной сети, молочных продуктов, взяты смывы с внешней среды на предприятиях пищевой промышленности.

«Результаты лабораторных исследований показали наличие в материалах от заболевших антигенов ротавирусов, в воде – РНК ротавирусов. Таким образом, подъем заболеваемости первоуральцев кишечными инфекциями был связан с употреблением некачественной водопроводной воды», – пришли к выводам специалисты Роспотребнадзора.

В адрес руководства города, ППМУП «Водоканал» было вынесено предписание о проведении дополнительных мероприятий. В Первоуральске должны провести ревизию сетей водоснабжения и канализации на предмет аварий, ввеести строгий питьевой режим в школах и детсадах и так далее. Также в городе уже проведены мероприятия по хлорированию и промывке сетей водоснабжения в целом и отдельных участков и объектов, где регистрировалась заболеваемость. Главе города предложены меры по совершенствованию системы городской водоподготовки, а также увеличению объёмов замены изношенных водопроводных сетей, мероприятия по организации зон санитарной охраны с целью защиты водоисточника от загрязнения.

«На сегодняшний день в Первоуральске регистрируются единичные случаи заболеваемости острыми кишечными инфекциями. Эпидемиологическое расследование продолжается», – сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора.

Добавим, в редакцию NDNews.ru о вспышке инфекции жители Первоуральска сообщали в первых числах января, сразу после окончания новогодних каникул. Один из горожан указывал, что инфекцию подхватили минимум 70 малышей. Однако тогда в Роспотребнадзоре заявили, что ничего необычного в городе не происходит, масштаб «катастрофы» местные преувеличивают. Как сообщили тогда в пресс-службе, некоторый рост ОКИ есть, но он небольшой и носит сезонный характер, зимой дети чаще подхватывают ротавирусы.

«Холодное время года – сезон подъёма не только заболеваемости гриппом и ОРВИ, но и вирусных кишечных инфекций», – напоминают в Роспотребнадзоре.

Первоуральск, служба информации РИА «Новый День»

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