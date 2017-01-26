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Публикации за 26.01.17

Первоуральская дума перешла на мажоритарную систему

Первоуральская дума перешла на мажоритарную систему

Первоуральская дума сегодня утвердила изменения в городском уставе, которые упраздняют выборы депутатов по партийным спискам. За решение проголосовало подавляющее большинство – 24 из 28 депутатов, передает корреспондент NDNews.ru.

Напомним, 12 января в Первоуральске состоялись публичные слушания, на которых жители одобрили переход к мажоритарной системе выборов (депутаты избираются в думу от своих округов), а также выступили за снижение количества депутатов – с 28 до 25 человек. Отметим, что думские выборы по новой схеме состоятся в Первоуральске уже этой осенью.

Кроме Первоуральска, перейти полностью планируют Серов и Асбест – в этих городах назначены публичные слушания по данному вопросу. Смешанная система выборов сохраняется только в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.

Первоуральск, служба информации РИА «Новый День»

Первоуральск. Другие новости 26.01.17

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