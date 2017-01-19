Екатеринбургская дума может стать на 75 процентов одномандатной

Публикации за 19.01.17

В ближайшее время в заксобрание области может быть внесён законопроект, сокращающий долю депутатов ЕГД, избранных по партийным спискам. В других городах региона продолжается переход на полностью «окружную» избирательную систему.

Как сообщил сегодня NDNews.ru один из депутатов заксо, в среде народных избранников курсирует идея изменить соотношение «партийных» и «одномандатных» депутатов городской думы в пользу вторых. «Одномандатные округа в Екатеринбурге насчитывают более 60 тысяч избирателей. Это очень много, больше, чем население большинства муниципалитетов области. Поэтому рассматривается возможность снизить долю депутатов, избираемых по партийным спискам, например, до 25 процентов, и уменьшить размер одномандатных округов. Но о полном отказе от списков в Екатеринбурге речь пока не идёт», – рассказал собеседник агентства.

Одновременно в городах, где в этом году ожидаются выборы местных дум, также отказываются от списков, но уже – полностью. Недавно на публичных слушаниях такую реформу одобрили жители одного из крупнейших райцентров – Первоуральска. Сегодня стало известно о назначении публичных слушаний по этому вопросу в Серове, на очереди Асбест.

Отметим, что областной закон, в соответствии с которым города с численностью депутатов от 20 по 26 человек должны отказаться от партийных списков, принимался ещё в «старой» политической реальности – в июне 2015 года, когда было сильно противостояние между городом и областью. Как сообщал тогда NDNews.ru, в день рассмотрения законопроекта перед Свердловским заксобранием прошел пикет пяти оппозиционных партий – депутаты выступили против законопроекта «партии власти» об отмене выборов в муниципальные думы по партийным спискам. Парламентарии заявили о том, что если их не услышат, они будут бойкотировать сегодняшнее заседание. Сторону ЕР в пикете представила кукла-чучело в наручниках. Многие оппозиционеры сдержали своё обещание, однако партии власти это не помешало: единоросское большинство без всякого труда приняло закон сразу в трёх чтениях. Напомним, законопроект о выборах, который внесла «Единая Россия», предлагал отменить в Свердловской области смешанную систему выборов депутатов городских дум для тех муниципалитетов, в которых численность думы составляет меньше 26 человек. Раньше это ограничение действовало для гордум, где депутатов меньше 20. Закон, принятый в июне 2015 года, распространялся на выборы, назначенные после этой даты. В 2016-м от смешанной системы отказались Березовский и Каменск-Уральский, выборы в сентябре там пошли уже по новой системе.

Из городов, которые не затрагивает упомянутый областной закон, добровольно не отказались от смешанной системы пока только Екатеринбург и Нижний Тагил.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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