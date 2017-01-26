Экс-пиарщик Володина и губернатора Мишарина получил неожиданное назначение / Его новое начальство комментировать кадровый сюрприз не готово

Публикации за 26.01.17

Бывший пиарщик Александра Мишарина и Вячеслава Володина, экс-депутат Государственной думы Роман Чуйченко получил должность заместителя директора саратовского ГАУК «Детское театрально-концертное учреждение».

Как сообщает саратовское агентство новостей «Взгляд инфо» со ссылкой на собственные источники, бывший депутат Государственной думы РФ Роман Чуйченко назначен заместителем директора саратовского ГАУК «Детское театрально-концертное учреждение».

Директор детского учреждения Татьяна Никонова отказалась отвечать на вопросы корреспондента издания о кадровом назначении.

«Все! До свидания!», – заявила она в телефонном разговоре с журналистом информационного агентства. Сам Чуйченко от комментариев воздержался, попросив паузу до завтра.

Из официальной биографии назначенца следует, что Роману Чуйченко 45 лет. Он родился в Моздоке. В 1993 окончил Саратовский государственный университет по специальности «прикладная математика».

С 1992 по 1995 работал экспертом, корреспондентом Поволжского информационного агентства (Саратов). В 1993 занимал должность заместителя главного редактора газеты «Авторское право» (Саратов). С 1996 по 1997 – аспирант Саратовского государственного технического университета. 2000 – 2003 – замдиректора НОУ «Центр менеджмента и подготовки кадров» (г. Саратов).

В 2003 Роман Чуйченко становится заместителем генерального директора ООО «Информационное агентство «Новости Саратовской губернии». Руководил пресс-службой губернатора области Дмитрия Аяцкова.

С 2005 по 2006 – генеральный директор ООО «Росбалт – Саратов». 2006 – 2008 – советник исполкома партии «Единая Россия» (Москва). В 2008 году Чуйченко работал помощником депутата Государственной думы РФ Светланы Захаровой.

2009 – 2010 – главный редактор ООО «Наша версия в Саратове». В 2010 году работал советником губернатора Свердловской области. С 2010 по 2012 – главный редактор ГУ «Областная газета» (Екатеринбург).

В 2012 году Чуйченко стал заместителем руководителя секретариата президиума Генсовета Центрального исполкома партии «Единая Россия» (Москва).

С 3 апреля 2012 занимает должность министра информации и печати Саратовской области в правительстве губернатора Валерия Радаева. В июне 2013 года уволен с занимаемой должности.

C 23 октября 2013 года по 4 октября 2016 года был депутатом ГД от Свердловской области (фракция «Единая Россия»).

В Свердловской области Чуйченко получил известность как политтехнолог губернатора Александра Мишарина, которому его порекомендовал нынешний спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.

Екатеринбург – Саратов, Максим Бородин

Екатеринбург – Саратов. Другие новости 26.01.17

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