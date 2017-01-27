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Публикации за 27.01.17

Дело серийных убийц из Нейво-Шайтанского ушло в суд

Дело серийных убийц из Нейво-Шайтанского ушло в суд

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу Тропиканки и ее подельников из уральского поселка. Сильно пьющих односельчан обвиняемые просили оформить на себя кредит, а потом убивали. Жертвами преступников стали как минимум трое.

Напомним, о преступлениях в Нейво-Шайтанском стало известно год назад. Индивидуальный предприниматель Наталья Глаголева, торгующая изделиями из кожи и меха, заключила с одним из банков договор о сотрудничестве, по которому могла предлагать кредиты банка на покупку своих товаров. Осенью 2015 года она предложила своей знакомой Светлане Степанько найти асоциальных людей и оформить на них кредиты, после оформления женщины деньги присваивали. Степанько при этом сама задолжала Глаголевой и таким образом надеялась погасить долг. И заодно к схеме она подключила своего сожителя Илью Муравьева и друга своей дочери Вячеслава Неглеца. Степанько, за которой закрепилась кличка «Тропиканка», стала лидером преступной группы.

Подельники оформили как минимум три липовых кредита – два на крепко пьющих мужчин и один на знакомую женщину. Но в банке заподозрили неладное и начали проверку. Светлана Степенько, Илья Муравьев, Вячеслав Неглец решили убить потерпевших, на имя которых были оформлены кредиты. Одного из мужчин они споили и сожгли в его доме, другому проломили череп металлическим прутом и оставили в лесу, женщина также погибла от их рук.

После того, как об этом стало известно, были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 159.1 УК РФ («Мошенничество в сфере кредитования, совершенное группой лиц по предварительному сговору»), пп. «а», «в, «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц и лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с целью сокрытия другого преступления»).

Как уточнили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области, причастные к убийствам были задержаны в феврале 2016 года, сейчас они находятся под стражей. Наталья Глаголева, обвиняемая только в мошенничестве, отпущена под залог.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе облпрокуратуры, уголовное дело направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу.

Добавим, местные жители называют Светлану хитрой и опасной женщиной. Они рассказывают, что в Нейво-Шайтанском ей должны были многие. Некоторые односельчане утверждают, что предыдущие мужья задержанной умерли при странных обстоятельствах. Но сама Светлана, с их слов, не опасалась ответственности за свои деяния, похваляясь тем, что у нее есть «крыша».

Нейво-Шайтанский, служба информации РИА «Новый День»

Нейво-Шайтанский. Другие новости 27.01.17

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