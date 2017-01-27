Верховный суд признал допустимым доказательством скрытую запись переговоров частными лицами

Публикации за 27.01.17

Верховный суд признал законной скрытую аудиозапись частными лицами переговоров, которые впоследствии используются как доказательство в суде.

Как сообщает pravo.ru, соответствующее решение вынес Верховный суд РФ, рассматривая одно из дел по взысканию задолженности. В Твери истица (ее имя и фамилию издание не разглашает) в январе 2011 года дала своей дальней родственнице 1,5 млн руб. на три года под 20% годовых. Деньги супругам нужны были на развитие семейного бизнеса, открытого на имя жены. Заёмщиком был муж – его имя значилось в расписке и договоре займа.

За три года, в течение которых супруги обещали вернуть долг, они успели развестись. На счет кредитора за это время они перечислили в общей сложности 128 000 руб. – Жена перевела 98 000 руб., а ее муж – 30 000 руб. Однако остальную часть суммы в оговоренный срок так и не вернули. Забрать долги истица попыталась, обратившись в суд. В иске к обоим супругам она добивалась взыскания общего долга, а также процентов за пользование займом в размере 1,45 млн руб., а также процентов за просрочку в размере почти 230 000 руб., в общей сложности 3 млн 177 000 руб.

В ходе рассмотрения дела в первой инстанции в Московским районном суде Тверской области представитель кредитора настаивала, что долг у супругов совместный. Ее должница присутствовала при заключении договора займа, была с ними согласна, обсуждала с истицей возможность возврата долга товаром и переводила ей деньги в счёт погашения займа. То, что деньги брали на общие нужды семьи, кредитор решила подтвердить в суде аудиозаписью разговора со своей должницей.

Та же, в свою очередь, настаивала, что о долгах супруга ничего не знала. Долг, который она обсуждала с родственницей, совсем другой, заявила ответчица: якобы сразу после заключения брака она без расписки брала деньги в валюте на открытие магазина детской одежды. Отдавала она деньги ежемесячно, а когда не смогла платить, в феврале 2011 года взяла кредит в рублях, чтобы погасить остатки. Эти деньги она и переводила истице, а никак не выплачивала долг мужа. Суд, однако, решил, что такие утверждения голословны.

Исковые требования в Московском райсуде Твери удовлетворили. С экс-супругов суд постановил взыскать по 1 млн 252 000 руб. с каждого.

Но в апелляции, в Тверском областном суде, решение первой инстанции отменили. В новом решении по делу суд постановил удовлетворить требования должницы к мужу и взыскать с него в пользу истицы 3 млн 48 000 руб. А в исковых требованиях к экс-супруге отказал. Якобы женщина-кредитор не представила доказательств, подтверждающих, что долг был общим, а заём предоставлялся на нужды семьи, указано в судебном акте. Аудиозапись разговоров по телефону, расшифровка которой была в деле, – это недопустимое доказательство, заключил суд, указав, что аудиозапись была получена без согласия, что нарушает нормы процессуального права о предоставлении доказательств.

Верховный суд с таким выводом не согласился. Коллегия ВС по гражданским спорам под председательством судьи Елены Гетман нашла в апелляционном определении ошибку. По мнению апелляционной инстанции, запись разговора между истицей и ответчицей была сделана первой без уведомления о фиксации разговора, а потому такая информация получена помимо воли записываемой на аудионоситель разговора, что недопустимо. В подтверждение своей позиции Тверской облсуд сослался на п. 8 ст. 9 закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации», который запрещает требовать от гражданина предоставить информацию о его частной жизни и получать такую информацию помимо его воли. Но апелляция не учла, что запись телефонного разговора произвел один из его участников, и касалась она обстоятельств, связанных с договорными отношениями между сторонами, отметили судьи ВС.

«В связи с этим запрет на фиксацию такой информации на указанный случай не распространяется», – сказано в определении ВС. В целом же аудиозаписи – самостоятельное средство доказывания, указала «тройка», и ссылаться на аудиозапись телефонного разговора можно.

Верховный суд отменил апелляционное определение и направил дело на новое рассмотрение в Тверской облсуд. О дате нового рассмотрения дела (дело № 33-389/2017) на сайте суда не сообщается – отмечает портал.

Москва, служба новостей РИА «Новый день»

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