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Публикации за 27.01.17

Верховный суд признал допустимым доказательством скрытую запись переговоров частными лицами

Верховный суд признал допустимым доказательством скрытую запись переговоров частными лицами

Верховный суд признал законной скрытую аудиозапись частными лицами переговоров, которые впоследствии используются как доказательство в суде.

Как сообщает , соответствующее решение вынес Верховный суд РФ, рассматривая одно из дел по взысканию задолженности. В Твери истица (ее имя и фамилию издание не разглашает) в январе 2011 года дала своей дальней родственнице 1,5 млн руб. на три года под 20% годовых. Деньги супругам нужны были на развитие семейного бизнеса, открытого на имя жены. Заёмщиком был муж – его имя значилось в расписке и договоре займа.

За три года, в течение которых супруги обещали вернуть долг, они успели развестись. На счет кредитора за это время они перечислили в общей сложности 128 000 руб. – Жена перевела 98 000 руб., а ее муж – 30 000 руб. Однако остальную часть суммы в оговоренный срок так и не вернули. Забрать долги истица попыталась, обратившись в суд. В иске к обоим супругам она добивалась взыскания общего долга, а также процентов за пользование займом в размере 1,45 млн руб., а также процентов за просрочку в размере почти 230 000 руб., в общей сложности 3 млн 177 000 руб.

В ходе рассмотрения дела в первой инстанции в Московским районном суде Тверской области представитель кредитора настаивала, что долг у супругов совместный. Ее должница присутствовала при заключении договора займа, была с ними согласна, обсуждала с истицей возможность возврата долга товаром и переводила ей деньги в счёт погашения займа. То, что деньги брали на общие нужды семьи, кредитор решила подтвердить в суде аудиозаписью разговора со своей должницей.

Та же, в свою очередь, настаивала, что о долгах супруга ничего не знала. Долг, который она обсуждала с родственницей, совсем другой, заявила ответчица: якобы сразу после заключения брака она без расписки брала деньги в валюте на открытие магазина детской одежды. Отдавала она деньги ежемесячно, а когда не смогла платить, в феврале 2011 года взяла кредит в рублях, чтобы погасить остатки. Эти деньги она и переводила истице, а никак не выплачивала долг мужа. Суд, однако, решил, что такие утверждения голословны.

Исковые требования в Московском райсуде Твери удовлетворили. С экс-супругов суд постановил взыскать по 1 млн 252 000 руб. с каждого.

Но в апелляции, в Тверском областном суде, решение первой инстанции отменили. В новом решении по делу суд постановил удовлетворить требования должницы к мужу и взыскать с него в пользу истицы 3 млн 48 000 руб. А в исковых требованиях к экс-супруге отказал. Якобы женщина-кредитор не представила доказательств, подтверждающих, что долг был общим, а заём предоставлялся на нужды семьи, указано в судебном акте. Аудиозапись разговоров по телефону, расшифровка которой была в деле, – это недопустимое доказательство, заключил суд, указав, что аудиозапись была получена без согласия, что нарушает нормы процессуального права о предоставлении доказательств.

Верховный суд с таким выводом не согласился. Коллегия ВС по гражданским спорам под председательством судьи Елены Гетман нашла в апелляционном определении ошибку. По мнению апелляционной инстанции, запись разговора между истицей и ответчицей была сделана первой без уведомления о фиксации разговора, а потому такая информация получена помимо воли записываемой на аудионоситель разговора, что недопустимо. В подтверждение своей позиции Тверской облсуд сослался на п. 8 ст. 9 закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации», который запрещает требовать от гражданина предоставить информацию о его частной жизни и получать такую информацию помимо его воли. Но апелляция не учла, что запись телефонного разговора произвел один из его участников, и касалась она обстоятельств, связанных с договорными отношениями между сторонами, отметили судьи ВС.

«В связи с этим запрет на фиксацию такой информации на указанный случай не распространяется», – сказано в определении ВС. В целом же аудиозаписи – самостоятельное средство доказывания, указала «тройка», и ссылаться на аудиозапись телефонного разговора можно.

Верховный суд отменил апелляционное определение и направил дело на новое рассмотрение в Тверской облсуд. О дате нового рассмотрения дела (дело № 33-389/2017) на сайте суда не сообщается – отмечает портал.

Москва, служба новостей РИА «Новый день»

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