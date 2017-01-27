Прокуратура добилась судебного решения о сносе гостиницы возле стелы «Европа-Азия» (ФОТО)

Публикации за 27.01.17

По требованию прокуратуры суд обязал снести построенную в зоне комплекса «Европа-Азия» гостиницу. Надзорное ведомство доказало: объект расположен на землях государственного лесного фонда, где капитальное строительство запрещено.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе Свердловской областной прокуратуры, в ходе проведенной проверки было установлено, что ООО «Галиаскар» получило по итогам аукциона землю на границе Европы и Азии под Первоуральском, официально – для рекреационной работы. Фирма заключила с Департаментом лесного хозяйства Свердловской области договор аренды сроком на 49 лет. «Согласно лесохозяйственному регламенту, данный участок отнесен к ландшафтному заказнику областного значения (леса на географической границе Европы и Азии).

ООО «Галиаскар» планировал разместить здесь временный объект сборно-разборной конструкции с возможностью демонтажа, размещенный вне зон, занятых растительностью», – говорят в ведомстве.

Однако коммерсанты возвели здание капитального строительства – гостиницу с кафе. Это, как указывают в прокуратуре, является нарушением норм лесного законодательства и законов об особо охраняемых территориях. Прокурор Первоуральска обратился в местный суд с иском, в котором потребовал расторгнуть с ООО «Галиаскар» договор аренды лесного участка, снести самовольную постройку, передать земельный участок в пригодном для ведения лесного хозяйства состоянии. Судебная инстанция исковое заявление удовлетворила.

«Не согласившись с данным решением городского суда, ответчик подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Судебная коллегия по гражданским делам областного суда договор аренды не обязала расторгнуть. В остальной части решение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба – без удовлетворения», – отмечают в прокуратуре.

Фото gorodskievesti.ru

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 27.01.17

Верховный суд признал допустимым доказательством скрытую запись переговоров частными лицами. / Екатеринбургских школьников учат обращаться к губернатору Росселю (ФОТО). / В Каменске-Уральском пытались оштрафовать покойника. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»