Скандал в окружении Куйвашева: вице-губернатор просит прокурора сохранить незаконную гостиницу в лесу, а минприроды готовится ее легализовать

Первый замгубернатора Свердловской области Алексей Орлов попросил прокуратуру сохранить гостиницу, построенную в нарушение закона близ стелы Европа – Азия. По решению суда приставы должны в ближайшее время добиться сноса этой постройки, однако в правительстве решили переписать нормативную базу, чтобы «легализовать» сооружение.

Речь идет о гостинице, которую строит ООО «Галиаскар». Владелец компании – депутат первоуральской городской думы, генеральный директор АО «Горэлектросеть» Галий Гарипов. В 2012 году организация получила по итогам аукциона землю на границе Европы и Азии под Первоуральском, официально – для рекреационной работы. Этот участок отнесен к ландшафтному заказнику областного значения. Строительство было разрешено, правда – исключительно временного сооружения, объектов сборно-разборной конструкции с возможностью демонтажа. По факту – выросло строение капитальное, гостиница с пристроями. Уже в 2013 году прокуратура, заметив стройку, подала иск в суд – в мировой, а затем в арбитражный. Однако суды встали на сторону застройщика, Арбитражный суд, к примеру, не нашел доказательств того, что строящийся объект – капитальный. В 2015 году аналогичный иск подавал Департамент лесного хозяйства. Но, как следует из материалов дела, они не предоставили документы и запрос на экспертизу, которая подтвердила бы, что постройки являются капитальными.

В 2016 году прокуратура обратилась в Первоуральский городской суд с новым иском, в котором потребовала расторгнуть с ООО «Галиаскар» договор аренды лесного участка, снести самовольную постройку, передать земельный участок в пригодном для ведения лесного хозяйства состоянии. Судебная инстанция исковое заявление удовлетворила. «Не согласившись с данным решением городского суда, ответчик подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Судебная коллегия по гражданским делам областного суда договор аренды не обязала расторгнуть. В остальной части решение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба – без удовлетворения», – комментировали ранее в прокуратуре. Судебные приставы Свердловской области получили исполнительный лист на снос этого здания, он датирован 15 июля 2017 года. Гарипов пытался начать новое дело, которое спасло бы его объект, однако исполнительное производство ему закрыть не удалось.

Как оказалось, попытку решили сделать и в правительстве Свердловской области. В распоряжении редакции РИА «Новый День» появилось письмо за подписью первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова, адресованное прокурору Первоуральска Калинину Андрею Вячеславовичу. «Прошу рассмотреть возможность отозвать исполнительный лист от 15. 06. 2017 № ФС 019017205 по вновь открывшимся обстоятельствам».

«Обстоятельства» в письме перечислены и не могут не вызывать удивления. «Возведенный ООО «Галиаскар» объект в рамках проекта по строительству рекреационной зоны в районе стелы «Европа – Азия» позволяет решать задачи создания физкультурно-туристского сервиса, проведения событийных мероприятий, традиционного приема гостей Свердловской области в составе делегаций, проведения деловых встреч, конференций, форумов, иных деловых мероприятий на территории, имеющей высокое культурное значение», – указано в письме. То есть незаконную стройку в лесу предлагается считать благом для развития туризма Свердловской области. Далее в письме сообщается еще более интересный момент – Минприроды Свердловской области подготовило проект постановления о внесении изменений в Положение о ландшафтном заказнике «Леса на географической границе Европы и Азии», документ проходит соответствующее согласование. А земли близ стелы предполагается перевести в статус особо охраняемых с проектом по строительству рекреационной зоны. Другими словами, статус земель планируется поменять так, что в него удачно впишется уже имеющаяся постройка.

«Очень странная позиция у господина Орлова. По сути, речь идет о том, что какой-то частник умышленно пошел на нарушение федерального законодательства, и этот факт установлен судом уже в двух инстанциях. Но вместо того, чтобы сказать прокуратуре спасибо за наведение порядка и назначить служебную проверку по департаменту лесного хозяйства, первый вице-губернатор еще и сам начинает заступаться за нарушителя, да еще и заявляет, что региональная нормативно-правовая база будет меняться с итоговой легализацией нарушения. Такой поворот заставляет как минимум задуматься – не стоит ли проверить, какими именно способами коммерсант, который наживался на игнорировании федерального законодательства, получил эту поддержку высокопоставленного чиновника», – прокомментировал источник, знакомый с ситуацией.

Как стало известно корреспонденту РИА «Новый День», вопрос о будущем незаконной постройки на землях лесного фонда будет решен в ближайшие недели. В пресс-службе УФССП по Свердловской области заверили, что исполнительное производство по этому делу не закрыто и не забыто, однако от комментариев приставы отказались «в интересах исполнения решения суда».

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 01.12.17

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