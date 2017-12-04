Гостиницу, за которую просил вице-губернатор Орлов, все-таки снесли (ВИДЕО)

Сегодня близ стелы Европа – Азия начался снос гостиницы, для сохранения которой в региональном правительстве планировали переписать нормативную базу.

Сегодня под надзором УФССП и прокуратуры начался снос гостиницы, которую в нарушении закона построило ООО «Галиаскар». После многочисленных уведомлений о добровольном исполнении решения суда и неуспешных попыток застройщика добиться отсрочки приставы вызвали на место стороннюю компанию. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, на месте владелец компании, депутат Первоуральской городской думы, генеральный директор АО «Горэлектросеть» Галий Гарипов решил не присутствовать. Судебный пристав Первоуральского районного отдела Андрей Гребенев прокомментировал журналистам: так как собственник не пожелал сам сносить гостиницу, после сноса ему предъявят счет на возмещение расходов. К моменту сноса здание было готово примерно на 80 %, на его ликвидацию уйдет как минимум весь сегодняшний день.

Снос гостиницы

Напомним, ООО «Галиаскар» получило в 2012 году разрешение на строительство на землях госзаказника временного сооружения, объектов сборно-разборной конструкции с возможностью демонтажа. Однако по факту близ стелы Европа – Азия возникло капитальное здание. В этом году суд вынес решение о сносе гостиницы. В распоряжении редакции РИА «Новый День» появилось письмо за подписью первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова, адресованное прокурору Первоуральска Калинину Андрею Вячеславовичу. «Прошу рассмотреть возможность отозвать исполнительный лист от 15. 06. 2017 № ФС 019017205 по вновь открывшимся обстоятельствам».

«Возведенный ООО «Галиаскар» объект в рамках проекта по строительству рекреационной зоны в районе стелы «Европа – Азия» позволяет решать задачи создания физкультурно-туристского сервиса, проведения событийных мероприятий, традиционного приема гостей Свердловской области в составе делегаций, проведения деловых встреч, конференций, форумов, иных деловых мероприятий на территории, имеющей высокое культурное значение», – указано в письме. Минприроды готовило поправки к постановлению правительства, чтобы легализовать этот объект. Очевидно, затея провалилась.

Екатеринбург, служба информации

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