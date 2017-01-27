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Екатеринбург

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Публикации за 27.01.17

Проект Музея истории Екатеринбурга про Уралмаш признали одним из лучших в стране

Проект Музея истории Екатеринбурга про Уралмаш признали одним из лучших в стране

Проект «Уралмаш: производство будущего», который разработал Музей истории Екатеринбурга, стал одним из лучших среди реализованных проектов грантового конкурса программы «Меняющийся музей в меняющемся мире». В мае проект представят на форуме «Музейный гид» в Москве.

Жюри грантового конкурса программы «Меняющийся музей в меняющемся мире» выбрало шесть лучших реализованных проектов XII конкурса ­– победителей 2015 года. В список лучших вошел проект «Уралмаш: производство будущего» Музея истории Екатеринбурга.

«Каждый проект, который экспертное жюри признало лучшим по итогам реализации – яркий образец творчества и нестандартного подхода к решению поставленных задач. Для нас очень важно, что музеи-победители укрепили свою репутацию «центра притяжения» для культурной и общественной жизни города, стали частью активного городского пространства, – отметила генеральный директор Благотворительного фонда В. Потанина Оксана Орачева. – Проекты-победители дали импульс многостороннему диалогу. В Коломне и Екатеринбурге представители старшего поколения делились воспоминаниями о жизни городских районов и вместе с молодежью проектировали их возможное будущее. Личные истории легли в основу театрализованных аудиогидов, а новые идеи в «творческие копилки» развития околомузейных пространств».

Лучшие реализованные проекты 2015 года будут представлены 25-29 мая 2017 года на форуме «Музейный гид» на площадке Международного фестиваля «Интермузей».

Добавим, что проект по освоению Уралмаша в Екатеринбурге продолжается. В перспективе Бульвар Культуры должен стать главной культурной площадкой района, местом сбора творческой молодежи. Также в Екатеринбурге в 2016 году поставили документальный спектакль «УралмашGo» по рассказам жителей. Он стал первым в серии спектаклей про разные локации Екатеринбурга. В будущем Музеи истории города намерен поставить спектакли про Вторчермет, ВИЗ и другие районы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 27.01.17

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