Перед балом Куйвашев подарил медикам несколько карет (ФОТО)

Публикации за 27.01.17

Сегодня в Екатеринбурге в доме Севастьянова пройдет торжественный губернаторский прием в честь Дня российской печати. Перед балом губернатор взял несколько карет – и подарил их врачам скорой помощи. А в соцсетях развязалась дискуссия о том, нужны ли медикам такие средства передвижения.

Как сообщили в департаменте информполитики, сегодня свердловский губернатор Евгений Куйвашев подарил врачам свердловских больниц 14 машин для службы скорой помощи. Они были закуплены в рамках федеральной программы. Всего автопарк учреждений здравоохранения пополнился на 14 автомобилей – две «скорых» передали екатеринбургской станции, остальные 12 распределили по одной в Нижний Тагил, Первоуральск, Каменск-Уральский, Серов, Богданович, Верхнюю Салду, Камышлов, Краснотурьинск, Нижние Серги, Сысерь, Тавду и Кушву.

Все 14 автомобилей – УАЗики типа «буханка», что вызвало негативные ассоциации у аудитории. Впрочем, большинство участников дискуссии в соцсетях сошлись на том, что для дорог в Свердловской области другие машины и не подойдут. «Для малых сел и деревень самое то. Другие там не проедут», – пишет в Facebook Шакир Юлдашев.

«Послушайте себя: вы радуйтесь «буханкам» от губернатора, потому что больше не на чем доехать до деревень! Завтра он лошадей выдаст. Потом сани. И тоже поймём – бездорожье ведь», – спорит бывший главред Е1 Ринат Низамов. И добавляет: «Не понимаю, почему здесь все решили, что эти «буханки» – для непроходимых деревенских дорог. У меня в [Верхней] Салде (город, 20 тысяч человек) такие ездят, моих родителей на таких возят в больницу – по дорогам, а не по лесу».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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