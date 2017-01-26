Куйвашев призвал министров «выйти из зоны комфорта» / Простые свердловчане ждут их там давно (ВИДЕО)

Публикации за 26.01.17

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Губернатор Евгений Куйвашев продолжает вести область к «светлому будущему». Сегодня на заседании правительства он призвал министров «выйти из зоны комфорта», чтобы достичь целей, которые глава региона обозначил в своей программной статье «Переломный момент». Проблема в том, что, в отличие от крупных чиновников, большинство жителей региона в эту самую зону комфорта никогда и не входили. Чтобы в этом убедиться, достаточно отъехать на 50 км от Екатеринбурга.

В своей программной статье Евгений Куйвашев говорит о том, что перелом в развитии области наступит, если власти ликвидируют разрыв в состоянии отдельных территорий. В качестве примера успешного развития малого города Куйвашев приводит Верхнюю Пышму – вотчину «медного короля» Андрея Козицына, ставшего недавно советником губернатора (к слову, аббревиатура «УГМК» в тексте упоминается шесть раз). Но при всем уважении к господину Козицыну сложно представить, что он возьмет на себя труд инвестировать собственные средства в почти 70 проблемных свердловских муниципалитетов. Так что за счет чего должна осуществляться ликвидация разрывов в состоянии территорий – непонятно. Как непонятно и то, почему Свердловская область названа в статье «лидером инновационного уклада», и что это вообще такое – «инновационный уклад». Губернатор указывает, что для развития инновационной экономики необходимы серьезные инвестиции, прежде всего в инфраструктуру. Но не дает ответа на вопрос – откуда они возьмутся.

Как уже сообщил NDNews.ru, прогноз экономистов на этот счет – неутешительный. «Во-первых, в нашем регионе инвестиции связаны исключительно с крупными предприятиями, малый и средний бизнес очень слаб и представлен больше федеральными сетями. И, как губернатор утверждает, модернизация оборудования уже прошла, соответственно, инвестировать дальше некуда. В крупные предприятия инвестиции уже закончены, в мелкие не будет», – заявил накануне финансовый аналитик Виталий Калугин.

А пока губернатор призывает соратников «выйти из зоны комфорта», жители области «инновационно» топят дровами. На всю страну прогремела история с Белоярским округом, на модернизацию энергосистемы которого было потрачено 240 млн рублей. Итогом этой программы стали четыре уголовных дела в отношении местных чиновников. Новую газовую котельную, которую не запустили, а разворовали – решили срыть от греха подальше, а на руинах стоявшей по соседству угольной опять же построили еще одну новую, но газ к ней так и не подвели. Хроники из «зоны неинновационного уклада» – смотрите в нашем видеосюжете.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 26.01.17

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